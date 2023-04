Letošnja končnica ameriškega univerzitetnega košarkarskega prvenstva NCAA, iz katerega so v zgodovini prišli skorajda vsi kasneje najboljši košarkarji lige NBA in sveta, je tudi letos postregla z izjemnim razpletom. Potem ko so v marčevski končnici (March Madness), kjer se pomeri košarkarsko najboljših 64 univerz leta, izpadli vsi prvi nosilci, in to še pred četrtfinalom, kar se je zgodilo prvič v zgodovini tekmovanja od leta 1939, sta se v finalu pomerili univerzi Connecticuta (Uconn) in San Diego St. Na Final Fouru, zaključnem turnirju najboljše četverice, ki je letos potekal v houstonski dvorani (stadionu) NRG pred 74 tisoč gledalci, je Uconn v polfinalu najprej prepričljivo premagal Miami, v finalu pa danes še San Diego St. Dodajmo, da je Uconn odigral eno najbolj prepričljivih končnic v zgodovini, saj je vseh šest tekem t. i. Marčevske norosti dobil z dvomestno razliko, v povprečju s kar 20 točkami razlike. Po letu 2014 (še prej 1999, 2004 in 2011) je torej osvojil peti naslov prvaka NCAA v zadnjega četrt stoletja in s tem postal najbolj uspešna univerzitetna ekipa tega obdobja.

Uconn, ekipa trenerja Dana Hurleyja, je bila sicer zgolj 4. nosilec Zahodne konference, ampak marčevsko končnico so odigrali res v velikem slogu, finalni turnir v Houstonu pa toliko bolj. Gre za zelo kompaktno ekipo z nekaj vrhunskimi posamezniki: danes so si tako v finalu priigrali 16 točk prednosti že v prvem polčasu, kasneje dovolili sicer, da se jim je San Diego približal na vsega pet točk pet minut pred koncem, a je trojka branilca Uconna Jordana Hawkinsa takoj vrnila stvari na svoje mesto in z delnim izidom 9:0 je bila prednost favoritov neulovljiva. Najboljši igralec Uconna danes in s tem celotnega zaključnega turnirja je bil – zapomnimo si to ime! – malijski krilni center Adama Sanogo s 17 točkami in 10 skoki. Upoštevaje še vlogo Sanoga v polfinalni tekmi lahko rečemo, da je bila to ena najbolj prepričljivih igralskih uprizoritev zadnjih desetih let. Poleg Sanoga pri Uconnu pomembno vlogo vedno odigra že omenjeni Hawkins (danes 16 točk), veliko pomoč pa sta danes dobila še v Tristenu Newtonu s kar 19 točkami in 10 skoki. Ob takšni ekipi je bil San Diego St, ki ga vodi trener Brian Dutcher, nemočen, tudi brez posebej izstopajočega posameznika.

Ekipa Uconna je, kot že rečeno, tudi polfinale na Final Fouru proti zelo solidni in nadarjeni ekipi Miamija dobila prepričljivo; k zmagi z 72:59, ki niti enkrat od začetka tekme ni bila ogrožena, je največ prispeval izjemni Adama Sanogo z 21 točkami in 10 skoki, branilec Hawkins jih je dodal 13. Medtem pa so imeli igralci Miamija z mnogimi zanimivimi imeni v ekipi res slab strelski večer, kar je Uconnu olajšalo pot do finala.

Drugi polfinale, v katerem je San Diego St. izločil največje presenečenje letošnje končnice in eno največjih presenečenj v novejši zgodovini univerzitetne košarkarske lige, ekipo univerze Florida Atlantic (FAU), je bil veliko bolj razburljiv. FAU, ki se je šele drugič v zgodovini sploh prebila v marčevsko končnico in prvič sploh na Final Four, je še 45 sekund pred koncem tekme vodila za tri točke, zgrešila vmes še en napad ter prejela odločilni koš dobesedno v zadnje pol sekunde tekme (71:72), ko je zadel branilec San Diega Lamont Butler. Da bo tragedija še večja, dodajmo, da je FAU sredi tekme vodila že za 14 točk in dovolila nasprotnikom vrnitev v igro. Floridčani se nam lahko res zasmilijo, ker so zelo nadarjena ekipa s kopico odličnih posameznikov (omenimo predvsem branilca Alijaha Martina in Johnella Davisa) in obetavnim mladim trenerjem Dustyjem Mayem.

Zach Edey prepričljivo igralec leta v NCAA V času Final Foura tradicionalno izberejo tudi najboljšega igralca lige NCAA v minulem letu. Tokrat je agencija AP, ki priznanje National Player of the Year podeljuje od leta 1960, ko ga je prejel Jerry Lucas, za igralca leta izbrala 223 cm visokega centra ekipe Purdue Zacha Edeya, ki je imel v tej sezoni povprečje 22 točk in 13 skokov; za igralca leta je bil imenovan z velikansko večino glasov, četudi je univerza Purdue, prvi nosilec Vzhodne konference, letos presenetljivo izpadla že v prvem krogu marčevske končnice. Edey po vseh karakteristikah spominja na slavnega kitajskega centra v ligi NBA Yaa Minga, za mlajše bralce pa je morda umestna primerjava s centrom madridskega Reala Walterjem Tavaresom. Presenetljivo pa Edey letos na naboru lige NBA ne kotira visoko, izbran bo morda šele proti koncu drugega kroga, ker med analitiki velja za še »okornega« igralca. Ker ima pred seboj še vsaj leto dni študija, se lahko vmes marsikaj spremeni tudi glede lige NBA, vseeno pa ga čaka zelo lepa kariera.