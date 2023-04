Del slovenskih reprezentantov se je pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja že pripravljal na najpomembnejši izpit letošnje sezone, ko bodo na svetovnem prvenstvu v Rigi igrali proti Švici, Kanadi, Norveški, Češki, Latviji, Slovaški in Kazahstanu, včeraj se jim je pridružila še glavnina kandidatov za reprezentanco. Drugi kandidati, trojka iz nemškega Bremenhavna, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič, ter Rok Tičar, Matija Pintarič in Nik Simšič se bodo ekipi pridružili v prihodnjih dneh.

»Ne spomnim se, da bi kdaj do zdaj imeli tako dolge priprave in da bi v pripravljalnem obdobju odigrali deset tekem. Mislim, da bodo dovolj razgibane in da bo vmes dovolj časa, da se bodo igralci tudi spočili. Želim si, da bi na prvenstvo prišli čim bolje pripravljeni. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da obstanemo v eliti. Igralci bodo imeli vse pogoje in bodo polno pripravljeni. Za priprave smo namenili pol milijona evrov, kar je blizu celoletnemu proračunu HZS,« je pred uradnim začetkom priprav dejal Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije. Brez poškodb tudi tokrat ne gre. Zaradi težav z natrganimi ligamenti v gležnju manjka obetavni branilec Maks Perčič, ki je v nedeljo praznoval 19. rojstni dan.

»Za nami je 14 dni predpriprav, na katerih je bilo že kar veliko igralcev in kot vedno do zdaj so vsi zelo zagnani. S tem res nikoli nismo imeli težav, že zdaj pa se fantje zavedajo, da jih je veliko, število prostih mest pa je omejeno,« je prizadevnost svojih izbrancev pohvalil Matjaž Kopitar, ki ni skrival zadovoljstva, da bo do odhoda v Latvijo kar deset pripravljalnih tekem. Že v četrtek bo v Beljaku tekma z Avstrijo, sledile bodo tekme s Poljsko (13. in 14. april v Mariboru), Italijo (20. in 21. april na Bledu), Francijo (28. in 29. april v Parizu), Madžarsko (3. in 4. maj v Budimpešti) ter za konec še z Dansko (9. maj v Kopenhagnu). »Vedno smo želeli, da bi imeli veliko pripravljalnih tekem, kajti to je najlažji način, da izluščiš dobro od slabega. Ko bodo prišli vsi, bomo lahko sestavili šest peterk. Nosilci igre ne bodo igrali na vseh pripravljalnih tekmah, saj iščemo optimalne rešitve za mesta, ki so še prosta. Imamo cilje in želje, naredili bomo vse, da jih uresničimo,« pa glavnega cilja, obstanka v elitni druščini svetovnega hokeja, ne skriva Kopitar.

Na pripravah na Bledu so vratarji Luka Gračnar (Landshut, Nem), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češ), Rok Stojanovič (Krakov, Pol) in Žan Us (Olimpija), branilci Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Nejc Stojan (vsi Olimpija), Blaž Gregorc (Augsburger, Nem), Maks Perčič (Espoo, Fin), Bine Mašič (Vaasan, Fin), Matic Podlipnik (Poprad, Svk) in Miha Štebih (Nica, Fra) ter napadalci Miha Beričič, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm (vsi Olimpija), Jan Drozg (Habarovsk, Rus), Anže Kuralt (Fehervar, Mad), Luka Maver (Vorarlberg, Avs), Ken Ograjenšek (Gradec, Avs), Robert Sabolič in Blaž Tomaževič (oba Beljak, Avs).