Za 22-letnika iz Hramš, ki je v Planici pred slavim mesecem dni postal tudi svetovni prvak na veliki skakalnici, je bila to tretja zmaga v karieri. Prav vse je slavil na letalnicah. Na tekmah v Planici je sploh prvič stal na stopničkah za svetovni pokal. Zajc je kot že običajno ta konec tedna znova skočil z nižjega naleta na zahtevo glavnega trenerja Roberta Hrgote, v finalu kar z dveh mest nižje kot tekmeci. Poletel je 234 m in dobil kar 27,3 dodatne točke in zanesljivo prevzel vodstvo.

Po tem skoku je bilo že znano, da bo tudi na tretji planiški tekmi slovenski skakalec na stopničkah. Japonec Naoki Nakamura je kot naslednji precej zaostal, tudi Kraft pa ni premagal Zajca in zaostal natanko deset točk. Na vrhu sta bila le še dva Slovenca. Najprej je Domen Prevc (441) zaostal tako za Zajcem kot Kraftom s poletom dolgim 232 m. Lanišek je skočil 242 m, prejel tri dvajsetice, na koncu pa z najmanjšo možno razliko končal na drugem mestu.

Po bolezni se je za zadnjo tekmo vrnil tudi Žiga Jelar (429,1) in takoj ujel pravi ritem. Vključno s poskusno serijo je skakal zelo dobro, v finalu pa je po 236,5 m dolgim poletom s sedmega mesta napredoval na šesto. Lovro Kos (392,9) je v drugi seriji izgubil štiri mesta in zadnjo tekmo sezone končal na 20. mestu. Zmago v skupnem seštevku v poletih si je s tretjim mestom zagotovil Kraft, ki je izkoristil slabše polete Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda na zadnji postojanki svetovnega pokala.