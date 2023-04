Za Verstappna je bila to 37. zmaga v karieri. S tem je le še štiri zmage oddaljen od legendarnega Brazilca Ayrtona Senne na petem mestu večne lestvice. Obenem ima 25-letnik že 80 uvrstitev med najboljše tri. Vodstvo dirke je imelo ogromno dela in se je dvakrat odločilo za rdečo zastavo in kar trikrat ponovilo start.

Ob predzadnjem vsega dva kroga pred koncem je prišlo do številnih nesreč, zaradi česar je razveljavilo start in obdržalo rezultate po 56. krogih med dirkači, ki so se izognili vsem nesrečam. Po kaosu v Melbournu ima Verstappen zdaj v skupnem seštevku 69 točk, po razveljavljenem tretjem startu pa je drugo mesto v seštevku obdržal Sergio Perez (Red Bull), ki ima po najhitrejšem krogu in petem mestu na dirki zdaj 54 točk.

Mehičanu se je po tretjem mestu in 101. stopničkah v karieri približal Alonso, ki je zbral 42 točk. Ta je bil ob zadnjem ponovnem startu tretji, nato pa ga je s steze sklatil na koncu kaznovani Španec Carlos Sainz (Ferrari). Vseeno je 41-letni veteran obdržal mesto na stopničkah. Na njih je 192. v karieri stal tudi Hamilton, ki ima v prvenstvu na četrtem mestu 38 točk. Naslednja dirka bo 30. aprila v Azerbajdžanu. Tam bo prvič v sezoni na sporedu tudi sobotna sprinterska preizkušnja, prva od šestih letos.