Potrebno je le instalirati brezplačno aplikacijo za skeniranje in jo vklopiti ter fokusirati QR pri obvestilni plošči, ki se nahaja v bližini spomenika. Čez nekaj sekund se bo se na zaslonu vašega mobilnega telefona pojavila spletna stran s fotografijami in besedilom o spomeniku.

Interaktivni zemljevid 70 znamrnitosti

Skupno je postavljenih 28 obvestilnih plošč na najbolj znanih puljskih spomenikih in stavbah. Ja, sodobnost omogoča tudi turistom v Pulju veliko možnosti, za katere smo še pred nekaj leti menili, da gre za znanstveno fantastiko. Vzemimo za primer mobilno aplikacijo Pula+ sprehod skozi dediščino - to je vodič mesta Pulj, ki je nastal kot odgovor na tehnološko vse bolj zahtevni trg in dejstvo, da turisti, kot tudi obiskovalci Pulja, večinoma načrtujejo svoje bivanje s pomočjo pametnih telefonov. V dveh kulturno zgodovinskih poteh, torej v rimski in avstro-ogrski Pulj, so zajete najpomembnejše znamenitosti, ki so nastale pod vplivom številnih vladarjev, znamenitih osebnosti ali dogodkov.

S pomočjo internaktivnega zemljevida, galerije fotografij, opisnega besedila in mita o nastanku sedemdesetih znamenitosti aplikacija uporabniku približa mestno preteklost ter omogoča, da se boste veliko lažje znašli v mestu.

Brezplačna električna kolesa

Ker je tudi Pulj kot večina evropskim mest posebej v poletnih mesecih zatrpano z avtomobili, niste pa ravno navdušeni, da bi na sicer lep, a vroč dan preveč pešačili, si lahko omislite električno kolo. Izposodite si ga lahko na Giardinih in na tržnici, pred tem pa obiščite center EDIC na naslovu Giardini 2. Tam boste pokazali osebni dokument, nato pa se odpeljali s kolesom. Koliko bo treba za to plačati? Pozor: električna kolesa se posojajo brezplačno, zahvaljujoč projektu, ki je financiran z evropskimi sredstvi.

Seveda je jasno, da lahko rečete, da ste bili v Pulju, če ste si recimo ogledali areno, amfiteater iz prvega stoletja. Puljski 'kolosej' je namreč šesti po velikosti na svetu in eno najbolje ohranjenih prizorišč gladiatorskih bojev. Velja se pozanimati tudi o programu, saj je puljska Arena prizorišče številnih poletnih prireditev, poleg odmevnih koncertov gosti tudi filmski festival, od junija do septembra pa boste lahko uživali v pravih gladiatorskih borbah s pravim orožjem.

V Pulju je še veliko drugih spomenikov iz rimskega obdobja, na primer Avgustov tempelj, posvečen prvemu rimskemu cesarju Avgustu ali pa slavolok zmage Sergijevcev. Iz srednjeveškega obdobja je med drugim vsekakor zanimiv Kaštel, obrambna trdnjava ob obali, zgrajena v času tridesetletne vojne, kasneje pa je kolosalni utrdbeni sistem, s katerim se je lahko pohvalil Pulj, to obmorsko mesto preoblikoval v najmočnejšo pomorsko oporišče na Jadranu.

Največji akvarij na Hrvaškem

Ampak, ali ste vedeli, da je v Pulju velik akvarij? Aquarium Pula je najbolj obiskan akvarij na Hrvaškem, katerega cilj je prikazati lepoto in raznolikost podvodnega življenja ter širši javnosti približati problematiko ohranjanja narave. Akvarij je v starodavni trdnjavi Verudela, delu nekoč mogočnega obrambnega kompleksa avstro-ogrske puljske trdnjave, kjer se večstoletna vojaška zgodovina Pulja na edinstven način združuje z bogastvom Jadrana. Trdnjava Verudela na istoimenskem polotoku, približno tri kilometre oddaljen od središča mesta. Morski psi, meduze in morski konjički so najbolj priljubljeni prebivalci akvarija, ne smete pa zamuditi niti Rekreacijskega centra za morske želve.

Na tisoče amfor

Pa naprej: ali ste vedeli, da je v Pulju največje svetovno najdišče amfor, posebnih posod, ki so bile namenjene za prevoz oljčnega olja, vina, proizvodov iz soljene ribe in konzerviranega sadja. Uporabljale so se tudi v graditeljstvu kot material za gradnjo in izolacijo ter za nasipavanje močvirnatih površin. Pa še nekaj: ste vedeli, da se amfora, ki ima izrazito jajčasto telo z visokim in zaobljenim robom ter s kratkima ročajema, imenuje istrska amfora? Še dandanes so razporejene na mestu, ki spominja na gradbišče, v Kandlerjevi ulici v Pulju, povsem blizu Arene. Tam so našli več kot 2.000 amfor, stalno postavitev le-teh pa si lahko ogledate tudi v podzemnem prostoru puljskega amfiteatra.

Ja, Pulj ponuja neverjetno veliko možnosti, kako preživeti tam dan, konec tedna, teden ali mesec. Mogoče pa se boste na koncu res odločili za potapljanje, plavanje ali kajakaško turo do Modre špilje ob puljski obali?

*** Svetleči velikani se imenuje projekt, ki se bo začel 4. maja - osvetlili bodo žerjave obratujoče ladjedelnice. Svetovno znani oblikovalec osvetlitve Dean Skira bo s pomočjo pokroviteljev in delavcev ladjedelnice Uljanik, bo osvetljeval žerjave te ladjedelnice, ki so prepoznavni simboli Pulja. Spektakel, si boste lahko ogledali vsak večer od mraka do polnoči.

*** Downtown Pula je poletni glasbeni ciklus, ki je sestavljen iz sedem dogodkov, od katerih je vsak posvečen različnemu glasbenemu žanru. Nastopi mladih puljskih glasbenikov bodo zagotovili nepozabno druženje in ples pod zvezdami v središču starega mestnega jedra na De Villeovem klancu.