Pa saj ni res!

Ukrajinska vojna je znova oživila tisto znano Einsteinovo krilatico, da sta dve stvari neskončni: »Vesolje in človeška neumnost, a za vesolje še nisem čisto prepričan!« K vencu norosti in absurdov – poleg zločinov – vsakodnevno prispevajo Putin in njegovi vrli sodržavljani. Iz jagodnega izbora ponujam dve najbolj »žmohtni« norosti, ki bi bili zabavni, kot nekakšen izbor iz bogate zakladnice Montyja Pythona, če ne bi bili neizmerno tragični za dva naroda in milijone posameznikov.