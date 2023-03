V celjski športni dvorani Golovec na Dečkovi cesti v Celju, ki je obenem tudi sejmišče, je okoli ene ure ponoči zagorel gostinski lokal. Ogenj je zajel streho nad njim, pa tudi del strehe samega objekta, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Po navedbah celjske policije je nastala večja gmotna škoda, a o njeni višini še ne morejo govoriti. Prav tako ni znano, zakaj je zagorelo. »Po prvih ugotovitvah v požaru ni bil nihče poškodovan,« so sporočili s PU Celje. Kriminalisti si bodo danes ogledali pogorišče.

Z ognjem so se borili in ga omejili poklicni gasilci iz PGE Celje, pa prostovoljni iz Celja, Celje Gaberje, Škofje vasi, Ostrožnega, Trnovlja, Teharja in Lopate. Preprečili so nadaljnje širjenje ognja na streho in sončno elektrarno na njej, pogasili požar, sanirali pogorišče, objekt pa še prezračili in pregledali. Poslovni del objekta Celjskega sejmišča je ostal nepoškodovan, so še sporočili z Uprave RS za zaščite in reševanje.

Je bil podtaknjen?

Zagorelo je v lokalu Pivnica Celjanka. Na njihovi facebook strani so zapisali, da je bil »požar delo tretje osebe« ter da je bil torej podtaknjen. »Na srečo so ostali nepoškodovani vsi naši varnostni sistemi,« so še dodali, policiji pa predali vse dokaze. Zahvalili so se gasilcem, ki so sredi noči skušali rešiti, kar se je pač dalo. Ostajajo optimistični in na požar gledajo kot na nov začetek zgodbe, ne pa njen konec. »Čaka nas nekajtedenski premor in temeljita prenova. Vsekakor nas ne bodo ustavili vandali in zavistneži,« so še zapisali.