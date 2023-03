Ne glede na hiter jeseniški preboj v polfinale alpske lige, saj so v četrtfinalu Vipitena premagali na štirih tekmah, v javnosti še vedno največ pozornosti vzbujajo zadnji dogodki okoli kluba. Kot je znano, so se Jeseničani v novi sezoni želeli pridružiti ligi ICEHL, vendar so se igranju v njej zaradi pomanjkanja financ morali odpovedati. Po tej odpovedi so se pojavile govorice, da Jesenice v prihodnji sezoni ne bodo igrale niti v alpski ligi. V vodstvu kluba so te govorice z odprtim pismom, ki ga je pred dobrimi 14 dnevi podpisal njegov direktor Anže Pogačar, odločno zanikali.

Predsednik Bohinc se ne oglaša

»To je neresnica. Vodstvo kluba nikoli ni izjavilo, da si klub ne more privoščiti nastopanja v ligi AHL, temveč da ima klub pomisleke glede smiselnosti nadaljnjega sodelovanja v ligi AHL,« je med drugim zapisal Anže Pogačar in dodal: »Še vedno imamo več možnosti glede lige, v katero se bomo prijavili za sodelovanje v prihodnji sezoni (slovensko državno prvenstvo in/ali katera izmed mednarodnih lig). Dokončno odločitev bomo sprejeli po zaključku sezone in o tem obvestili športno javnost.«

O zadnjih dogodkih v jeseniškem klubu smo želeli govoriti tudi s predsednikom kluba Petrom Bohincem, vendar je v teh dneh očitno zaseden z drugimi zadevami. Da so zadnji dogodki vplivali na jeseniške igralce, njihov trener Gaber Glavič ne skriva. »V življenju sem se naučil, da obstajajo nivoji, do katerih mi ne sežemo. Zakaj se to dogaja, ne vem, lahko pa samo rečem, da se bo na Jesenicah hokej igral tako ali drugače. Ne glede na to, ali si želimo priznati ali ne, negotovost zagotovo vpliva tudi na igralce. Vemo, da so si med seboj različni, nekateri to prenesejo drugače od drugih, ni pa to dobro za nikogar. V strokovnem vodstvu smo veliko časa namenili temu, da bi ohranili motivacijo in se pogovarjali o stvareh, na katere lahko vplivamo. Ne moremo pa vplivati na to, kaj se piše v medijih,« je zadnje dogodke komentiral Glavič, ki ga vendarle bolj zanima samo dogajanje na ledeni ploskvi. V rednem delu tekmovanja je njegova ekipa oddala le devet od možnih 84 točk, vendar je bila v manjši krizi v tako imenovanem master roundu, ki ga je nazadnje končala na drugem mestu.

»Težko bi rekel, da smo bili v krizi, je pa res, da v master roundu ni bilo tako gladko kot v rednem delu tekmovanja, zato bi prej rekel, da je bil to normalen proces, saj ne moreš ves čas samo zmagovati. Že večkrat smo slišali, da se iz porazov učiš, in to je dejansko res. Zadnji mesec, ko smo še zmagovali, sem opozarjal, da mi ni všeč, kako smo igrali, toda dokler igralci tega niso občutili na lastni koži, niso verjeli. Predvsem mislim na situacije, ko smo bili na tekmah v rezultatskem zaostanku, in menim, da smo iz tega izvlekli pozitivne stvari, kar se je pokazalo že v četrtfinalu končnice. Preprosto smo to morali doživeti,« je o treh porazih na štirih tekmah na začetku master rounda dejal trener jeseniških hokejistov, ki so v četrtfinalu končnice spet našli zmagovito pot.

Ritten boljše moštvo od Vipitena

Toda Ritten, ki je bil leta 2017 prvi zmagovalec alpske lige, v naslednji sezoni pa ga je v finalu premagal Asiago, bo v polfinalu veliko težji nasprotnik od Vipitena. V rednem delu alpske lige so ga Jeseničani premagali s 4:1 in 5:1, v master roundu so bili doma uspešni z 1:0, v gosteh pa so z 1:2 izgubili. Ob tem se dobro zavedajo, da v polfinalu končnice ni več slabih ekip. »Ritten je drugačen kot mi, z več hokejskega talenta, starejša ekipa, bolj izkušena, tudi telesno močnejša. Vse to so njihove prednosti, naši pa sta organiziranost in kondicija. Oboji dobro igramo v obrambi, zato so bili naši medsebojni izidi v glavnem tesni. Kdor bo bolje izkoristil svoje prednosti in naredil manj napak, bo na koncu zmagal,« pred začetkom polfinalne serije meni Glavič, ki je prepričan, da je alpska liga še vedno kakovostno tekmovanje.

»Sploh ni rečeno, da tudi v prihodnji sezoni ne bomo igrali v njej. Pred petimi leti mi mnogi niso želeli verjeti, da je to dobra liga. Res je, v zadnjih letih so nekateri klubi šli v ICEHL – ne bom rekel, da tudi vsi najboljši – ampak namesto njih so prišli drugi in igranje v njej še vedno lahko veliko pripomore k razvoju mlajših igralcev.«