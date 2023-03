Ker bo tekma danes že ob 16. uri, bosta Kazahstan in Slovenija odprla kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. Za 23 mest na zaključnem turnirju, saj je Nemčija kot gostiteljica že uvrščena, se bo borilo 53 reprezentanc, medtem ko Rusija zaradi vojne v Ukrajini ne sme sodelovati v kvalifikacijah. Slovenska reprezentanca je polna optimizma v torek zvečer z luksuznim letalom, ki ga za svoja potovanja uporablja tudi Real Madrid, po skoraj sedemurnem poletu dopotovala v Astano, kjer so jo pričakale zimske temperature. Čeprav je med Slovenijo in kazahstansko prestolnico kar pet ur časovne razlike, Slovenci niso menjali ritma dela, ampak vse počnejo po enakem urniku, kot če bi bili v svoji mondeni bazi na Brdu pri Kranju.

Slovenija je nazadnje igrala na velikem tekmovanju pred 13 leti

Slovenska reprezentanca optimizem gradi na nizu neporaženosti, ki traja že šest tekem (po tri zmage in remiji), s katerim si je zagotovila tudi obstanek v ligi B narodov, vse boljši uigranosti, vzdušju v slačilnici in kakovosti tekmecev v kvalifikacijski skupini H. Med njimi ni nobene nogometne velesile, prva nosilka je bila Danska, medtem ko so reprezentance Finske, Severne Irske in Slovenije izenačene po kakovosti. Potem ko je od zadnjega nastopa Slovenije na velikem tekmovanju minilo že 13 let, so igralci trdno odločeni, da si priigrajo drugi nastop reprezentance na evropskem prvenstvu. »Komaj smo čakali, da se začne. Več stvari je naredilo to gostovanje težko, a smo pripravljeni, da odigramo vrhunsko tekmo. Vse skupaj za nas ni pritisk, ampak priložnost, da se po dolgem času uvrstimo na veliko tekmovanje. Če bomo predstave iz lige narodov prenesli v kvalifikacije, bomo na koncu uspešni,« je v imeni igralcev sporočil vezist Adam Gnezda Čerin.

Ko je selektor Matjaž Kek slišal besede vezista iz Idrije na tiskovni konferenci, se mu je ob obilici skrbi, ki jih ima s tem gostovanjem (dolga pot, časovna razlika, igrišče z umetno travo) prikradel nasmešek. »Veseli me reakcija igralcev, ki spoštljivo, obenem pa samozavestno in odločno napovedujejo igranje v skupini, ki je za mnoge lahka, a zavedanje težavnosti začetka nas sili v popolno osredotočenost in maksimalno pripravo. Želim videti ekipo, ki je pripravljena narediti vse za uspeh. Uspešni bomo le, če bomo vložili ogromno truda in bomo pripravljeni tudi trpeti ter v kontinuiteti nabirati točke,« je izpostavil Matjaž Kek. Kljub veliko besedam o dobrem vzdušju, je 61-letni Mariborčan vseeno ostal previden: »Specifika igralne površine z umetno travo, ki je trda, in zaprtega stadiona nas postavlja pred kar nekaj izzivov. Včasih je bilo vzdušje turobno, pa smo odigrali prave tekme. Včasih je bila jeza, pa je bilo dobro. Včasih je bilo veselo, da so vsi le prepevali, pa je bilo na igrišču vse skupaj bolj ubogo. Upam, da bomo na igrišču v pravi podobi.«

Katanec pozna recept, kako premagati Kazahstan

Čeprav Kazahstan spada v nižji evropski nogometni razred, bo zelo zahteven tekmec. Lani je iz lige C napredoval v ligo B, potem ko je bil boljši od Azerbajdžana, Slovaške in Belorusije. Reprezentanca, ki jo vodi Rus Magomed Adijev, igra doma veliko bolje kot v gosteh, zato so se v Areni Astana, ki sprejme 30.000 gledalcev, opekli že mnogi favoriti. Po uspešnem nastopu v ligi narodov je Kazahstan izgubil prijateljski tekmi z Uzbekistanom (0:2), ki ga vodi Srečko Katanec, in Združenimi arabskimi emirati (1:2). Prvi zvezdnik Kazahstana je krilni napadalec Bahtijotr Zajnutdiniov (10 golov na 26 tekmah), ki ga dobro pozna branilec slovenske reprezentance Jaka Bijol, saj sta bila soigralca v moskovskem CSKA.

»Dobre igre in rezultati v ligi narodov so Kazahstanu dali dodatno samozavest. Poznam vse igralce in selektorja, nikogar pa ne bi izpostavil, ker je osnovna moč Kazahstana ekipa kot celota,« je bil v odgovoru na vprašanja kazahstanskih novinarjev diplomatski Kek. Tudi ko je dobil vprašanje o favoritih v skupini, se je spretno izognil neposrednemu odgovoru. »Sem slab 'prognozer', zato se bom osredotočil le na Slovenijo in s spoštovanjem do vseh reprezentanc v skupini od Danske do San Marina. Prepričan sem, da bo skupina zanimiva, da bo vsaka ekipa na svoj način skušala priti do svojega cilja. Vse, kar imamo v načrtu, bo treba pokazati na igrišču,« je končal Kek, za katerega bo današnja tekma 90. na klopi reprezentance, s čimer bo prehitel Srečka Katanca in postal slovenski rekorder med selektorji.

Slovenska reprezentanca ima kar nekaj težav s poškodbami. Kdo bo zaigral danes, bo odvisno tudi od tega, kako se bodo igralci prilagodili na igrišče z umetno travo. Zanesljivo ne bosta zaigrala Jasmin Kurtić in Andraž Šporar. Navijače najbolj zanima, kdo bo ob Benjaminu Šešku zaigral v napadu. Ker je seznam napadalcev dolg, so kandidati Andres Vombergar, ki igra v Argentini, zato je prepotoval pol sveta, Luka Zahović, Žan Celar in Žan Vipotnik.