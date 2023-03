Na Bledu opozarjajo na obnašanje ob jezeru

V javnosti odmeva izjava blejskega župana Antona Mežana, da na območju od Grajskega kopališča do hotela Toplice dosledno ne bodo dovolili kopanja, poležavanja, sedenja na travi in piknikov. Sicer ne gre za nič novega, saj je na Bledu odlok, ki tovrstna početja prepoveduje, v veljavi že od leta 2014, podobno je v Bohinju in Izoli.