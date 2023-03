Brez asistentov, voznikov šolskih avtobusov, kuharjev, varnostnikov, hišnikov in drugega podpornega osebja šole ne morejo delovati. Delavci so se namesto v službe podali na pločnike pred šole, kjer protestirajo in zahtevajo zvišanje plač za 30 odstotkov ter dodatne zaposlitve zaradi preobremenjenosti.

Stavkajoče je podprl demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff, ki kandidira za položaj v zveznem senatu. Dejal je, da ljudje, ki nosijo veliko odgovornost, ne bi smeli živeti v revščini.

Po trditvah stavkajočih je problem splošno pomanjkanje denarja. Tako za plače kot tudi za normalno delovanje in vzdrževanje šol, ki propadajo.

V času stavke bi naj okoli 150 od več kot 1000 šol v okrožju ostalo odprtih z nadzorom odraslih, da bi imeli učenci kam iti. Za otroke naj bi bilo odprtih tudi več deset knjižnic in parkov ter nekaj prostorov za prehrano.

"Šole so veliko več kot le izobraževalni centri - so varnostna mreža za več sto tisoč losangeleških družin," je v ponedeljek izjavila županja Los Angelesa Karen Bass. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo sredstva, ki jih potrebujejo družine v našem mestu."

Sindikat pravi, da podporno osebje v okrožju v povprečju zasluži približno 25.000 dolarjev na leto in zato številni živijo v revščini. Cene stanovanj so previsoke, stanje pa je poslabšala še rastoča inflacija. Sindikat zahteva 30-odstotno povišanje plač, šolsko okrožje pa ponuja zgolj 20-odstotno in boljše zdravstveno zavarovanje.