Žirija v sestavi Maja Pan, Teona Strugar Mitevska in Boris Petkovič je izbirala med petimi tekmovalnimi filmi in sklenila, da nagrado Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic prejme film režiserke Nahid Persson Bodi moj glas, ki prikazuje izjemno iransko aktivistko in novinarko Masih Alinejad. Ta dokumentarni film je po mnenju žirije namreč spoj aktivizma in dokumentarizma, s katerim Nahid Persson ustvarja razpon od dragocenega, intimnega portreta Masih Alinejad do uvida v najširše, javne razsežnosti njenega, v vseh pogledih vplivnega osebno-političnega delovanja. S preseganjem individualnosti portreta neverjetne aktivistke nam film Bodi moj glas riše portret celotne iranske družbe in nam daje nam učinkovito, preko čustev jasno opredeljeno informacijo o iranski diktaturi, v kateri so človekove pravice žensk eden od osnovnih mehanizmov ohranjanja te diktature.

Posebno omembo pa je žirija namenila izraelskemu filmu Nedolžnost režiserja Guya Davidija, saj izpostavlja prav tisto tragično točko, v kateri se militaristična ideologija, sicer usmerjena zoper »arabski svet«, obrne zoper sebe in najprej lomi, potem pa še jemlje življenja prav tistih, v imenu katerih je, protislovno, svoja prepričanja utemeljila.