Za cigarete se bodo trošarine zvišale za približno tri odstotke, za elektronske cigarete za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. Proračunski prihodki se bodo na račun uveljavitve novele letos povečali za 11 milijonov evrov, je danes povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič.

Kot je dodala, je cilj novele tudi dopolnitev opredelitve tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja, da lahko vključujejo tudi morebitne nove izdelke, na primer zeliščne zvitke za segrevanje brez tobaka in elektronske vodne pipe. Novela ima po njenih besedah poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji in zmanjšati povpraševanje nakupa na črnem trgu.

Nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov

Z namenom zmanjšanja nezakonitih ravnanj in izogibanja plačilu davkov novela krepi nadzor nad proizvodnjo tobačnih izdelkov nad nepredelanim tobakom in nad mazalnimi olji. Novela namreč prinaša nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov ter obvezo za obračun in plačilo trošarine za nepredelani tobak in mazalna olja, če se zanj v nadzoru ugotovijo nepravilnosti.

V zakon se iz veljavnih podzakonskih predpisov prenašajo pogoji za vračilo trošarine za komercialni prevoz in industrijsko-komercialni namen ter oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja. Za namen spodbujanja učinkovite uporabe energije novela dopolnjuje pogoje za oprostitev plačila trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja s pogojem imetništva zelenega certifikata.

Novelo je na glasovanju podprlo 46 poslancev od 64 prisotnih, nihče ni glasoval proti. Novelo so podprli v koaliciji, v opoziciji pa so ji nasprotovali. Opozorili so, da gredo potrošniki po te izdelke na trge, na katerih so cenejši. Motijo jih vpliv po njihovem nepredvidljive davčne politike na gospodarstvo, oblikovana trošarinska formula in dodatne administrativne obremenitve gospodarstva.