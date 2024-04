V Veliki Britaniji preizkušajo prvo personalizirano cepivo proti raku

V Veliki Britaniji na bolnikih kot prvi na svetu testirajo prvo personalizirano cepivo mRNA za zdravljenje melanoma, ki bi lahko ustavilo tudi raka na pljučih, mehurju in ledvicah. Cepivo je izdelano po meri bolnika in je zasnovano tako, da pomaga njegovemu imunskemu sistemu prepoznati in odstraniti rakaste celice, poročajo danes britanski mediji.