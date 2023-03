Donbas, 2018

Sergej Loznica (1964) je ukrajinski režiser beloruskih korenin, ki je diplomiral iz matematike, pozneje pa delal kot znanstvenik v kibernetiki in prevajal iz japonščine. Filmske obrti se je izučil v Moskvi, potem pa je začel snemati najprej dokumentarne filme (do leta 2022 jih je posnel ducat) in nato igrane celovečerce. Donbas je njegov zadnji, peti film. Gre za črno komedijo, ki sledi dogodkom na vzhodu Ukrajine, v Donbasu v času rusko-ukrajinske vojne leta 2014. Režiser pravi, da je kot podlago za zgodbo izbral neformalne spletne posnetke številnih prič, ki so se mu zdeli bolj informativni kot vojne reportaže poklicnih dopisnikov. Nastala je črna komedija, protivojna in protiruska zgodba na ozemlju, kjer se različne vojaške enote borijo proti vsem in celo med sabo. Spopadi, v katerih si posamezniki prisvajajo tujo lastnino in uničijo vsakega, ki ni z njimi. Režiser Sergej Loznica si je prislužil posebno nagrado v Cannesu in še nekaj manj zvenečih nagrad, po drugi strani pa je dobil film Donbas izjemno visoke ocene časopisnih in spletnih filmskih kritikov.