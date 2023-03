Na sedežu evropske nogometne zveze Uefa v švicarskem Nyonu je danes potekal žreb parov četrtfinala in polfinala Lige prvakov. Žreb je bil popolnoma odprt, ples kroglic pa je lahko postregel tudi s pari iz iste države in klubi, ki so igrali v istih skupinah. Določeni niso bili niti nosilci.

Nabor osmih ekip (tri iz Italije, dve iz Anglije in po ena iz Španije, Nemčije ter Portugalske) je torej ponujal priložnost več kombinacij, ki bi jih lahko označili kot »finale pred finalom«. Najbolj spektakularen par pa predstavlja obračun med Manchester Cityjem in Bayernom. Prve tekme bodo 11. in 12. aprila, povratne pa 18. in 19. aprila.

Prvi par polfinala bosta sestavljala zmagovalca obračuna med AC Milanom in Napolijem ter Interjem in Benfico, drugi par pa zmagovalec obračuna med Real Madridom in Chelseajem ter Manchester Cityjem in Bayernom iz Münchna. Polfinale bo 9. in 10. maja oziroma 16. in 17. maja.

Navijači Real Madrida so ob koncu žreba gotovo opazili podobnost z lanskim. Tudi lani je Real Madrid v četrtfinalu igral priti Chelseaju in nato v polfinalu proti Manchester Cityju.

Finale Lige prvakov bo v soboto 10. julija, na stadionu Atatürk v Carigradu.

Pari četrtfinala Lige prvakov:

Real Madrid: Chelsea

Inter: Benfica

Manchester City: Bayern München

AC Milan: Napoli