Na progi Jasa je edina Slovenka Gloria Kotnik lovila prve stopničke na domači dirki. A bronasta olimpijka iz Pekinga 2022, ki se je na začetku sezone po premierni zmagi v svetovnem pokalu poškodovala in morala na operacijo kolena, je obstala že v kvalifikacijah. Na progi, ki jo je postavil njen oče Peter, trener v reprezentanci Avstrije, je za 42 stotink sekunde ostala brez napredovanja med najboljšo šestnajsterico. Šestič v karieri je zmagala Sabine Schöffmann, ki je bila v finalu za pet stotink hitrejša od povratnice Ester Ledecke. Čehinja, trikratna olimpijska prvakinja (ima dve zlati kolajni v deskanju na snegu in eno v alpskem smučanju), ki si je na treningu pred sezono zlomila ključnico, je v zadnjem letu izpustila vse tekme do Rogle, po petih zmagah na Jasi – zadnja leta 2020 – pa je prvič klonila v finalu.

Precej uspešnejša je bila trojica Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, ki se je uvrstila v osmino finala. Na poti v četrtfinale je nato obstal le Marguč, dobitnik štirih kolajn na SP, ki je nazadnje stal na stopničkah na tekmi za svetovni pokal pred dobrimi štirimi leti na Rogli. A Slovenija je v četrtfinalu ostala tudi brez obeh preostalih deskarjev. Že 38-letnega Koširja, ki je bil na Rogli že petkrat med najboljšimi tremi (predlani je dosegel zadnjo zmago za Slovenijo), ima pa tudi tri olimpijske kolajne, je le za dve stotinki prehitel Italijan Edwin Coratti. Mastnaka, aktualnega olimpijskega podprvaka iz Pekinga 2022 – lani je bil na Rogli tretji – je prehitel njegov rojak in kasnejši zmagovalec Fischnaller, Italijani pa so se na koncu veselili kar trojne zmage.

Po slab(š)ih dosežkih v svetovnem pokalu in na nedavnem SP v Gruziji so Slovenci reševali sezono na 11. zaporedni tekmi na Rogli od leta 2013, a razen ekipnega uspeha ni bilo presežka. Najboljši je bil Tim Mastnak (7. mesto), ki je v zadnjem tednu natančno študiral progo na Pohorju, iskal najboljšo linijo, nastavitve in opremo ter opravil skupni trening z Avstrijci. »Neštetokrat sem prevozil to progo na tekmah in treningih. Skrivnosti ni, te pa vedno lahko preseneti kakšna malenkost. S kvalifikacijami nisem bil zadovoljen, v finalu je bilo boljše. Dobil sem en dvoboj, nato pa naletel na najhitrejšega v kvalifikacijah Fischnallerja. Sem le delno zadovoljen,« je ocenil 32-letni Tim Mastnak, ki je bil v tej sezoni le enkrat na stopničkah. S sedmim mestom je dosegel svoj najboljši rezultat po 4. januarju, ko je bil v Scuolu četrti, v pomanjkanju tekem – ni jih bilo kar tri tedne od konca SP – pa je po tekmovalne občutke odšel konec prejšnjega tedna na pokal Vitranc v alpskem smučanju v Kranjsko Goro.

Izidi, moški: 1. Fischnaller, 2. Felicetti, 3. Coratti (vsi Ita), 7. Mastnak, 8. Košir, 14. Marguč (vsi Slo), ženske: 1. Schöffmann (Avs), 2. Ledecka (Češ), 3. Miki (Jap), 19. Kotnik (Slo).