Denar je v resnici izviral iz kaznivih dejanj goljufije v tujini. Ta denar so namreč goljufi pridobili prek tako imenovane BEC-goljufije (business email compromise), ko storilci prestrežejo elektronsko korespondenco med dvema podjetjema. Potem želi eno podjetje nakazati denar drugemu, a goljufi posežejo vmes, spremenijo fakturo in poskrbijo, da denar namesto k poslovnemu partnerju pride v njihove roke.

Na tak način so goljufi opeharili podjetja v Španiji, ZDA, na Kitajskem, v letih 2020 in 2021 pa na račun našega človeka nakazali pol milijona dolarjev, ki jih je ovadeni nato skušal oprati tako, da je vlagal v kriptovaluto bitcoin pri eni od slovenskih kriptomenjalnic in potem te bitcoine prenakazoval na druge račune oziroma v digitalne denarnice.

»Prenose denarja, ki so služili zakritju izvora umazanega denarja, je prikazal kot del legalnega gospodarskega poslovanja njegove družbe ter v ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb,« so sporočili iz koprske policijske uprave. Goljufom je za to zaračunal približno osem odstotkov provizije. Za kaznivo dejanje pranja denarja storilcem grozi od dve do osem let zapora.