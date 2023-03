FDIC, finančno ministrstvo in centralna banka Federal Reserve so v nedeljo zvečer sporočili, da bodo imeli vsi, ki imajo vloge v bankah, še naprej dostop do svojega denarja.

FDIC sicer v običajnih okoliščinah zavaruje le vloge do 250.000 dolarjev, vse nad tem bi brez vladnega ukrepanja propadlo. Vlada medtem s posredovanjem ne rešuje vlagateljev oziroma delničarjev, tudi vodilni v obeh bankah bodo ostali brez služb, je napovedal Biden.

»Sistem je varen. Depoziti bodo tam, ko jih boste potrebovali. Mala podjetja bodo lahko plačevala svoje delavce in račune. Ko smo se v petek zavedli problema, sem svoji ekipi naročil, naj zaščiti interese delavcev in podjetij. FDIC je prevzel nadzor nad premoženjem banke SVB, v nedeljo tudi banke Signature Bank. Vse stranke bodo zaščitene in bodo imele od danes naprej dostop do svojega denarja,« je zagotovil Biden.

Ob tem je zatrdil še, da ukrepanje ne bo bremenilo davkoplačevalcev oziroma da sredstev za poseg ne bodo črpali iz proračuna. »Denar bo prišel iz prispevkov, ki jih banke plačajo v sklad za zavarovanje denarnih vlog. Upravi obeh bank bosta odpuščeni. Če FDIC prevzame banko, takšno vodstvo v njej ne more ostati. Vlagatelji ne bodo zaščiteni. Zavestno so tvegali in se jim ni izšlo. Taka je narava kapitalizma,« je dejal in dodal, da ni nihče nad zakonom, zato bodo izvedli preiskavo vzrokov propada.

Ameriški predsednik je menil še, da bo treba zmanjšati nevarnost ponovitve tovrstnih dogodkov, pri čemer je spomnil, da se je v času predsednika Baracka Obame po veliki finančni krizi leta 2008 uvedlo nove regulacije bank, vključno z zakonom Dodd-Frank, ki je povečal zahteve glede kapitalskih rezerv bank.

»Na žalost je prejšnja administracija ukinila nekaj regulacij,« je dejal Biden in se zavzel, da se jih s ciljem povrnitve zaupanja v sistem povrne. Na koncu je še opisal gospodarski napredek v zadnjih dveh letih in zagotovil, da ne bo dovolil njegovega uničenja.

Leta 2018 je republikanska večina v kongresu v sodelovanju z administracijo Donalda Trumpa sprejela zakonodajo, s katero je zrahljala pravila za banke z bilančno vsoto med 50 in 250 milijardami dolarjev, strokovnjaki pa so tedaj opozarjali, da bo to povečalo sistemska tveganja in možnost novih kriz. SVB, ki oskrbuje predvsem tehnološka podjetja v Silicijevi dolini, je imela 212 milijard dolarjev premoženja.

Demokratska senatorka Elizabeth Warren, ki je leta 2018 ostro nasprotovala spremembi zakonodaje, je v petek dejala, da so republikanci s predsednikom Trumpom zmanjšali nadzor nad bankami in kapitalske zahteve, s čimer so prispevali k aktualnemu dogajanju. Ni pa pojasnila, da so pri tem sodelovali tudi nekateri njeni demokratski kolegi v senatu.