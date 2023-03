Ministrstvo za finance, centralna banka Federal Reserve (Fed) in Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) so v skupni izjavi v nedeljo zvečer naznanili, da bodo imeli vlagatelji v omenjenih bankah že danes dostop do vseh svojih sredstev.

Obenem so zagotovili, da davkoplačevalci ne bodo trpeli izgube zaradi ukrepov. Predsednik ZDA Joe Biden pa je sporočil, da bo kaznoval krivce za to "godljo". Biden je napovedal, da bo imel danes o tem in o ukrepih za zaščito zgodovinskega gospodarskega okrevanja, govor.

SVB, ki je oskrbovala predvsem tehnološka podjetja v Silicijevi dolini, je propadla pretekli teden, Signature Bank pa se je zaprla v nedeljo.

Fed je zagotovil, da bodo imele tudi vse druge banke dostop do zadostnih finančnih sredstev za pokritje potreb vlagateljev oziroma depozitarjev. To v teoriji pomeni, da ne bo problema, če bodo vsi naenkrat leteli po svoj denar v svojo banko.

»Ameriški bančni sistem ostaja odporen in na trdnih temeljih predvsem zaradi reform, ki so bile izvedene po finančni krizi. Te reforme skupaj z današnjimi ukrepi dokazujejo našo zavezanost, da bomo sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da bodo prihranki vlagateljev še naprej varni,« so v izjavi zapisali finančna ministrica Janet Yellen, predsednik Feda Jerome Powell in predsednik FDIC Martin Gruenberg.

Wall Street si je oddahnil

FDIC je minuli konec tedna zbiral ponudbe za sredstva banke SVB, da bi našli rešitev za podjetja, katerih sredstva so obtičala pri propadlem posojilodajalcu. FDIC jamči za vloge do 250.000 dolarjev, zneski nad tem niso zavarovani.

Zaradi množičnega navala na banko, ki ga je sprožila negotovost glede financ banke SVB, je bilo prejšnji četrtek iz njene bilance izločenih več kot 42 milijard dolarjev vlog, zaradi česar so posredovali kalifornijski regulatorji in FDIC.

Propad banke, ki jo je prejšnji teden zasegel FDIC, je povečal strahove pred nestabilnostjo malih in srednje velikih finančnih institucij.

Zakonodajalci in industrijske skupine so pritiskali na FDIC - pa tudi na ministrstvo za finance, Fed in druge agencije, naj najdejo rešitev in, kot kaže, so jo.

Vlagatelji na Wall Streetu so si nemudoma oddahnili, ker je vlada posredovala. Terminske pogodbe za Dow Jones so se pozno v nedeljo zvišale za skoraj 300 točk ali 0,9 odstotka. Terminski pogodbi za S&P 500 in Nasdaq sta bili višji za 1,3 odstotka. Borze so v četrtek in petek padle za več kot tri odstotke, saj so se vlagatelji bali novih propadov bank in sistemskega tveganja za tehnološki sektor.

Regulatorji so povedali, da ameriški davkoplačevalci ne bodo plačali nobenega od teh instrumentov, vendar pa s tem delničarji in imetniki nezavarovanih podjetniških obveznic ne bodo zaščiteni.

V prizadevanjih za zajezitev inflacije je Fed lani poslal obrestne mere v nebo, zaradi česar imajo ameriške banke po podatkih FDIC 620 milijard dolarjev nerealiziranih izgub. Banke so kupovale obveznice pred inflacijo, donosi nanje so v času visoke inflacije padli in s tem tudi cena.

SVB je potrebovala denar in je prodala te obveznice po nizki ceni, utrpela izgubo, ugotovila, da obveznosti do vlagateljev ne more pokriti, in sodu je izbilo dno, kar je pretreslo ves svet, ker so vsi naenkrat ugotovili, da se lahko podobno zgodi tudi drugim bankam, če bodo vsi nenadoma zahtevali svoj denar nazaj.

SVB je prejšnji teden z veliko izgubo prodala več milijard dolarjev vrednostnih papirjev, da bi pridobila dovolj gotovine za izplačilo dvigov vlog strank. Ta zaskrbljujoči znak je sprožil množično zbiranje bančnih sredstev, ki je v petek pripeljalo do propada banke SVB.

Ukrepi za preprečevanje ponovitve scenarija

Da bi preprečil ponovitev v kakšni drugi banki, je Fed sporočil, da bo bankam ponudil posojila do enega leta v zameno za ameriške državne obveznice in vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko, katerih vrednost je padla. Banke, ki bodo najele posojila, bodo od Feda dobile prvotno vrednost dolga.

Tako kot v času pandemije bo finančno ministrstvo zagotovilo 25 milijard dolarjev kreditnega zavarovanja, da bi zavarovalo izgube bank. To bi moralo bankam pomagati, da bi v primeru potrebe zlahka prišle do gotovine. Veter bo še nekaj časa pihal, vendar pa bi po mnenju analitikov ukrepi ameriške vlade morali zadostovati, da pride do zatišja.

»Ministrica za finance in direktor mojega Nacionalnega ekonomskega sveta sta čez vikend po mojih navodilih vestno sodelovala z bančnimi regulatorji pri reševanju težav v bankah Silicon Valley Bank in Signature Bank. Zadovoljen sem, da sta hitro dosegla rešitev, ki ščiti ameriške delavce in mala podjetja ter ohranja varnost našega finančnega sistema. Rešitev tudi zagotavlja, da davkoplačevalski denar ni ogrožen,« je sporočil Biden.

»Američani in ameriška podjetja lahko zaupajo, da bodo njihove bančne vloge na voljo, ko jih bodo potrebovali. Trdno sem odločen, da bodo odgovorni za to godljo v celoti odgovarjali in da si bomo še naprej prizadevali za okrepitev nadzora in regulacije večjih bank, da se nam to ne bi več zgodilo. Jutri zjutraj bom imel govor o tem, kako bomo ohranili odporen bančni sistem, da bi zaščitili naše zgodovinsko okrevanje gospodarstva,« je v nedeljo zvečer sporočil Biden.