Riiber ponovno prepričljivo ugnal konkurenco, Brecl na repu

Norvežan Jarl Magnus Riiber je na tekmi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v domačem Oslu ponovno prepričljivo ugnal konkurenco in prišel do 55. zmage v tem tekmovanju. Po skokih in teku na 10 km je imel minuto in 32,7 sekunde prednosti pred Nemcem Vinzenzom Geigerje, tretji je bil rojak slednjega Julian Schmid (+1:37,5).