Vseeno je bila to najboljša uvrstitev Kranjca na domači strmini, pred tem je bil v Kranjski Gori dvakrat peti. Enkrat v soboto in enkrat pred petimi leti.

Po prvi vožnji je bil na petem mestu, v drugo pa je napadel in kljub manjšim težavam ob prihodu v cilj prevzel vodstvo.

Norvežan Lucas Braathen je bil sprva za vsega stotinko počasnejši, najboljši trije po prvi vožnji pa so bili za domačega asa vendarle premočni. Kristoffersen je vodstvo od Kranjca prevzel za kar 1,3 sekunde, Pinturault je za Norvežanom zaostal 38 stotink, letos najboljši smučar Odermatt pa je tako kot v soboto vnovič slavil, tokrat z 32 stotinkami sekunde prednosti.

Petindvajsetletni Švicar je v tej sezoni slavil že enajstkrat, skupaj pa je 20. stal na odru za zmagovalce. V karieri je bila to njegova 22. zmaga, od tega 13. v veleslalomu.

Odermatt je po današnji zmagi velikemu kristalnem globusu za skupno zmago v tej sezoni danes dodal še drugi mali globus. Pred veleslalomskim je dobil že razvrstitev v superveleslalomu. V veleslalomu je to njegov drugi mali kristalni globus (2021/22).

V boju za stopničke v veleslalomskem seštevku je Kranjec s 440 točkami ostal na tretjem mestu in za sabo zadržal Avstrijca Marca Schwarza (389), Švicarja Loica Meillarda (380) in Pinturaulta (377). Pred Slovencem sta Kristoffersen (580) in Odermatt (740).

Do konca sezone bo prihodnji teden na vrsti le še zaključek svetovnega pokala v Soldeuu v Andori. Tam bodo na sporedu smuk, superveleslalom, veleslalom in slalom.