Vozni pas na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani bo zaprt do predvidoma 20. ure in v nedeljo med 9. in 11. uro.

V nedeljo bo zaprta tudi vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, in sicer od 7.30 do 20. ure. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo.