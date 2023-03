V objavi je dejala, da ljudje še vedno niso dovolj ozaveščeni glede demence. Spomnila je na nedavni dogodek, ko se je igralec s svojimi prijatelji srečal na kavi, paparaci pa so kričali, da bi dobili izjavo, ter poudarila, kako težko in stresno je to zanj in njegove spremljevalce. »Vem, da je to vaše delo, a ohranite razdaljo. Za tiste, ki snemate video: ne vpijte na mojega moža in ne sprašujte ga, kako je. Dajte mu prostor. Dopustite naši družini ali komurkoli, ki je tisti dan z njim, da ga varno spravi od točke A do točke B,« je dodala.

Emma Heming in Willis sta se poročila leta 2009 in imata skupaj dve hčerki, Mabel in Evelyn. Informacije o igralčevem zdravju je sicer sredi februarja delila njegova družina. »Odkar smo spomladi 2022 objavili Bruceovo diagnozo afazije, je njegovo stanje napredovalo in imamo zdaj specifično diagnozo: frontotemporalna demenca, znana kot FTD. Težave s komunikacijo so žal eden od simptomov bolezni, s katero se spopada Bruce. Čeprav je boleče, je pravo olajšanje končno imeti jasno diagnozo,« so takrat sporočili.