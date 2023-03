Chelsea in Borussia Dortmund sta na stadionu Stamford Bridge v Londonu odigrala spektakularno tekmo v visokem ritmu in z veliko priložnostmi. Chelsea je nadoknadil zaostanek 0:1 s prve tekme in z napredovanjem v četrtfinale lige prvakov dosegel pomemben uspeh ob velikih težavah, ki jih ima v angleškem prvenstvu, kjer je kljub nakupom novih igralcev še vedno le na desetem mestu. Prvi gol za gostitelje je dosegel Raheem Sterling, ki je imel veliko sreče, da se mu je žoga, potem ko jo je zgrešil, odbila nazaj na nogo: »Ob prvem dotiku sem malo zgrešil žogo, nato pa sem jo odlično zadel. Velika predstava, v kateri smo morali zelo garati. Čutili smo, da lahko uspemo kot ekipa.«

Odločitev je padla v drugem polčasu, ko je Nemec na začasnem delu v Angliji Kai Havertz zadel iz ponovljene enajstmetrovke, ki je bila dosojena zaradi igranja Wolfa z roko. Ob prvi izvedbi, ko je zadel vratnico, so igralci obeh ekip prehitro stekli v kazenski prostor in sodnik Makkelie je pravilno odločil, da se enajstmetrovka ponovi. »Ob ponovitvi sem bil malo živčen. Čakal sem vratarja, in ko sem videl, da se je vrgel v isto smer kot prvič, je bilo malo lažje,« je povedal Kai Havertz. Trener Londončanov Graham Potter si je po zmagi vidno oddahnil: »Veliko čustev. Bilo je napeto, toda fantje so igrali fantastično. Šli smo skozi težko obdobje in ta uspeh nam veliko pomeni. Po dolgem času smo znova dosegli dva gola. Pomembno je bilo, da smo pritisnili na tekmeca, kar pa je bilo težko, saj je vrhunska ekipa, ki je zelo samozavestna. Zasluženo smo napredovali.«

Nemci so bil besni že zaradi dosojene enajstmetrovke po posredovanju VAR, saj je žoga zadela Wolfa v roko s kratke razdalje, in še bolj zaradi njene ponovitve. Prepričani so, da so bili oškodovani, saj v kazenski prostor niso stekli le nogometaši nemškega kluba, ampak tudi angleškega. »Menim, da je bil sodnik do nas zelo nesramen. Ne razumem, zakaj je ponavljal enajstmetrovko, saj je bilo v kazenskem prostoru veliko igralcev ne le Borussie. Makkelie je imel do nas napačno držo vso tekmo. Nismo si zaslužili, da izpademo na takšen način,« je bil neposreden igralec Borussie Emre Can. To je bil prvi poraz Borussie v letu 2023, potem ko je nanizala 12 zmag. Trener Borussie Edin Terzić, ki je imel veliko težav zaradi poškodb igralcev (manjkala sta predvsem strelec gola na prvi tekmi Karim Adeyemi in Youssoufa Moukoko, za nameček je že po štirih minutah tekmo zaradi poškodbe končal Julian Brandt), je ob pripombah na sojenje na koncu športno priznal: »Ne smemo biti preveč razočarani, da smo izpadli proti Chelseaju. Glede na obe tekmi so si nogometaši Chelseaja verjetno zaslužili napredovanje, a tudi mi smo imeli veliko priložnosti. Chelsea je dvakrat zadel, mi nismo, zato se ne smemo pritoževati.«