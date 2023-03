»Veseli me, da je Gorenjec Andrej Šifrer prav meni podaril to pesem,« nam je povedala Neca Falk. »Sprva je obstajala dilema, ali pesmi dati naslov Vsi ljudje hitijo ali Internat, vendar je s tem naslovom pomen širši. Zaobseže vso naglico velikih mest, kjer se človek lahko izgubi, ne najde svoje identitete. Kjer je čas tisti, ki preganja ljudi. Kakorkoli, pesem je bila neke vrste popotnica tem otrokom, ki so odšli na šolanje.«

Andrej Šifrer je internatsko življenje dobro poznal, saj je, kasneje diplomirani pravnik, najprej obiskoval srednjo medicinsko šolo v Ljubljani. »Pesem sem napisal tik pred odhodom k vojakom, ko sem že čutil ta odhod od doma in se poistovetil z deklico, ki pride v popolnoma novo okolje, v mesto, med ljudi, ki jih ne pozna. Nekaj podobnega se je zgodilo meni, ko sem prišel k vojakom, kjer sem padel v nov način bivanja, ki mi res ni bil pogodu. Že takoj ob prihodu v kasarno me je pričakal velik napis: 'Pazi, neprijatelj sluša!' (Pozor, sovražnik posluša!) Pesem je zapela Neca, ker je bila pač pisana za žensko osebo, z njo sem se takrat tudi veliko družil. Njen mož Tone Stojko je bil naš družinski fotograf.«

»Mislim, da sem pesem zadnjič zapela leta 2014 v Kinu Šiška na predstavitvi albuma Od daleč,« je še dodala Neca. »Potem sem v glavnem nastopala z Mačkom Murijem in Muco Maco.« Naslednje leto bo 40 let, odkar poje to predstavo. Od leta 1976 je dejavna tudi v gledališču. In to še ni vse. Pri oseminpetdesetih je začela študirati na Akademiji za vizualne umetnosti, kjer je tudi diplomirala in je sedaj še likovna ustvarjalka.