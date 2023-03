Jame v Planici

Svetovno prvenstvo v Planici je za nami in v uredništvu rubrike N. N. se v celoti zavedamo, da imate bralci že poln kufer takih in drugačnih zgodbic iz naše ljube doline pod Poncami. Obljubimo, da je ta zadnja, a nikakor nismo mogli mimo nje. Novica je prišla iz strogo zaupnih gorenjskih virov in je absolutno nepreverjena in kot taka tudi zadostuje vsem kriterijem za objavo v tej rubriki. V glavnem, ljubitelji Planice so se lahko te dni dodobra seznanili s cenami, ki so jih tamkajšnji gostinci postavili za liter vina (35 evrov), pivo (pet evrov) ali domače žganje (šest evrov). Ker pravi planiški praznik šele prihaja in ker so takšne cene za prave ljubitelje dolgih poletov res nesprejemljive, smo izvedeli, da se bo te dni, ko bo dolina bolj ali manj samevala, na pot na skrajni sever Gorenjske odpravilo ogromno zvestih navijačev. S seboj bodo imeli velike količine pijače, pa še krampe, motike in lopate. Zakaj, za božjo voljo, se sprašujete … Preprosto: menda, ampak res le menda, nameravajo tam pod Ciprnikom izkopati cel kup jam. Zemljank, kot se jim je reklo včasih. Vanje bodo zložili zadostne količine poceni pijače, ki bo tam počakala na polete na velikanki. Pa naj se planiški gostinci potem mirno … No, saj veste. Ni za v časopis. Celo za v tole rubriko ne.