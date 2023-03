Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici gre počasi h koncu. Smučarske skakalce jutri čaka še ekipna tekma, danes pa so se za snežinke merili na posamični tekmi na veliki skakalnici. Prvič na prvenstvu se je tudi na vrhu skakalnice videlo navijače, ki so pripravili odlično vzdušje.

Kot naročeno za drugo slovensko kolajno in prvo zlato na domačem prvenstvu. Timi Zajc je še enkrat več pokazal, da mu je skakalnica v Planici enostavno pisana na kožo. Kot da na njej ne bi mogel skočiti slabo. Če je po prvi seriji še zaostajal za Japoncem Rjojujem Kobajašijem, je v finalu še enkrat skočil v dno in ugnal prav vso konkurenco. Po lanskem naslovu svetovnega podprvaka v poletih v Vikersundu je Zajc poskrbel za svoj največji uspeh v karieri.

Slovenskemu orlu sta družbo na odru za zmagovalce delala še Kobajaši, ki je zdrsnil na drugo mesto. Tretji je bil Dawid Kubacki iz Poljske, ki je do kolajne prišel s četrtega mesta.

Preostali trije Slovenci Anže Lanišek, Žiga Jelar in Domen Prevc so se razvrstili med 11. in 21. mestom.

»Timi je v prvi seriji napravil manjšo napako na odskoku. Pogovarjala sva se in zavedala, da to ni bil najboljši skok. Ampak ko smo videli, da je to dovolj za drugo mesto, le 0,7 točke za Kobayashijem, smo vedeli, kaj mora narediti. Ko je odločno odskočil v drugo, smo po tihem verjeli, da bo to dovolj za zlato kolajno. Trenutno je Timi tukaj res najboljši in zasluženo je postal svetovni prvak,« pa je za javno televizijo dejal glavni trener Robert Hrgota.