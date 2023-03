#intervju Janez Lenarčič: Skušamo ugotoviti, kako bi zaseženi denar ruskih oligarhov namenili za obnovo Ukrajine

Tri leta Janez Lenarčič v evropski komisiji vodi resor za krizno upravljanje, ki je prav v času njegovega vodenja zaradi več kriz, ki so se zgrnile na Evropsko unijo, pridobil pomen. Njegov delokrog je lajšanje človeškega trpljenja in vzpostavljanje pogojev za vnovično dostojno življenje. V zadnjih tednih bedi nad dostavami evropske humanitarne pomoči v Turčijo in tudi Sirijo, čeprav je ta pod sankcijami Zahoda. Več kot leto dni pa se ukvarja z zagotavljanjem humanitarne pomoči Ukrajini, kjer so se potrebe glede na dogajanje na fronti in ruske napade na civilno infrastrukturo nenehno spreminjale.