Takrat še kandidata za predsednico republike Pirc Musar je v pogovoru za Siol dejala, da je slabo, če se kupuje medijski mir in plača medijski napad na drugače misleče. »To je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne,« je dejala. Navedeni mediji so zdaj objavili informacijo o njenem opravičilu.

S tem je razburila omenjene medije, očitali so ji, da je s tem posegla v ugled medijev in dobro ime njihovih novinarjev. Od nje so pričakovali opravičilo, nekateri so ji napovedali tudi tožbo. Nova24TV in Nova hiša, ki izdaja portal nova24tv.si, sta po poročanju Reporterja in Siola to tudi storili, zaradi česar se je Pirc Musar v zunajsodni poravnavi opravičila in izjavo preklicala, v opravičilu pa med drugim zapisala, da je šlo zgolj za njeno osebno mnenje.