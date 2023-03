Danes se je zgodil drugi vseslovenski protest upokojencev, ki sta ga organizirala ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober, ki ju vodi nekdanji poslanec SDS in bivši župan Tržiča Pavel Rupar. Protest je na Trgu republike zbral približno šest tisoč upokojenk in upokojencev, ki so med drugim zahtevali splošen dvig pokojnin ter predstavili tudi vrsto drugih zahtev – od 13. pokojnine kot ustavne pravice do nasprotovanja evtanaziji in obdavčitvi premoženja. Celoten dogodek je v živo prenašala RTV Slovenija in tudi vsega vajena Vida Petrovčič je bila vidno otopela, ko je razložila odločitev vodstva: »Vodstvo RTVS se je odločilo, da bo v okviru programskih zmožnosti v živo prenašalo vse pomembnejše javne shode in proteste v Sloveniji.«

Absurdne trditve organizatorjev protesta

Rupar je na začetku ponosno izjavil, da naj bi bilo udeležencev več kot 28.000, a ta ocena je absurdna, saj je bil trg komajda napolnjen do polovice. Eden izmed policistov, zadolženih za varovanje, nam je dal oceno, da udeležencev ne more biti več kot 6000. Policistov sicer ni bilo veliko in tudi parlament je bil za razliko od protestov proti prejšnji vladi brez ograje. Organizatorji so bili polni obtoževanja te vlade in kako je vse slabše, odkar je na oblasti. Vse to pa so lahko izrazili v sproščenem ozračju in brez solzivca v očeh.

Današnji protest je imel prvine političnega zborovanja kot tudi določeno religiozno komponento s pridihom športnega spektakla. »Pred vami stoji preganjan človek. 18 let so me mučili po sodiščih, bil sem osramočen, zaprt, družina uničena, prišle so hude bolezni. Po krivem so mi sodile kolegice Urške Klakočar Zupančič, istega tipa ženske, ampak obupal nisem!« je deklariral Rupar in požel bučen aplavz.

Govori so bili sicer polni očitnih protislovij – na eni strani so se pritoževali, da jih vsi ignorirajo, a po drugi strani so bili sovražni in polni obtožb do vseh drugih iniciativ ali organizacij, ki si prav tako prizadevajo za izboljšanja gmotnega stanja upokojencev. Rupar poudarja, da ima dovolj delitve na leve in desne, in v istem dahu naslovi vrsto obtožb do izključno levih strank. Protestniki so se pritoževali, da jih mediji ignorirajo ter da jih RTV diskriminira, pa čeprav je njihovo pritoževanje RTV prenašala v živo. Skoraj vsak protestnik je sicer imel pod roko izvod revije Domovina, ki so jo brezplačno delili na prizorišču.

Protestniki s črnim kruhom in zaseko

Če lahko upravičeno dvomimo o motivih Pavla Ruparja, to ne pomeni, da so motivi vseh udeležencev protesta prav tako neupravičeni. Upokojencem v naši državi zagotovo ni lahko in verjetno se z razlogom čutijo izdane in spregledane, zato so še posebej dojemljivi za politične manipulacije. »Sem upokojenka in nimam tako nizke pokojnine, ampak podpiram vse, ki delajo štirideset let, pa imajo tako nizke pokojnine. Prišla sem, ker je gospodična Nika Kovač rekla, da smo zlobni, predsednik vlade pa je rekel, da smo mračne sile. Te njihove izjave so me kot državljanko Slovenije zelo prizadele,« nam je povedala upokojenka Esih iz Ljubljane, ki se sicer ima za volilko desnice.

V navodilih za udeležence so organizatorji podpornikom sporočili, da ne smejo imeti transparentov, ki bi favorizirali posamezne stranke. Udeležencem so še priporočili, naj za malico s seboj prinesejo črni kruh z zaseko ali kranjsko klobaso in ne hrenovk ali hamburgerjev, s pripisom »hamburgerje in hrenovke pustite za druge ljudske iniciative – mi jemo slovensko hrano!«. Na protestu sicer nismo zasledili črnega kruha, hrenovk tudi ne, bilo pa je kar nekaj žganja, sploh ker je bilo kar nekaj udeležencev v lovski opravi. Organizatorji so sicer udeležence že pred shodom posvarili »vedli se bomo kulturno, provokacijam ne nasedajte, lepa beseda lepo mesto najde«, a očitno se zarečenega kruha (z zaseko ali brez) največ poje. Protesta se je udeležilo tudi nekaj oseb s transparenti, ki niso bili na liniji – na enem je recimo pisalo »Odstavite Urbanijo«. Prišlo naj bi do prerivanja in policija je neskladne protestnike pospremila s prizorišča.

Shod se je zaključil z zahvalo RTV Slovenija za neposredni prenos in po zaključnem predvajanju Avsenikove Planica, Planica so se kamere ugasnile in protestniki so v manj kot petnajstih minutah v organiziranih skupinah izpraznili Trg republike. V neposredni bližini so jih čakali avtobusi, ki so jih razvozili domov v občine po Sloveniji, kjer bodo počakali do naslednjega protesta, ki ga Rupar napoveduje za naslednji mesec.

6000 protestnikov je bilo včeraj na Trgu republike po oceni enega izmed policistov, zadolženih za varovanje.

*** Na protestu sicer nismo zasledili črnega kruha, hrenovk tudi ne, bilo pa je kar nekaj žganja, sploh ker je bilo kar nekaj udeležencev v lovski opravi.