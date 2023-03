Dončić je na svoj 24. rojstni dan iz igre metal 14-25, izgubil je le dve žogi, a na koncu vendarle doživel nov poraz. Dallas je sicer imel možnost za zmago, vendar je ob koncu met za tri točke zgrešil Kyrie Irving.

Ta je dosegel 16 točk ob metu 7-18 (za tri 0-4) in devet podaj. Odkar se je pridružil Dallasu, je ta dobil le eno tekmo, izgubil pa štiri.

"Mislim, da bi morali govoriti o celotni ekipi, saj igramo kot ekipa. Zmagamo kot ekipa in izgubimo kot ekipa. Ne gre le za dva igralca," je po tekmi dejal Dončić.

Pri gostih je z 32 točkami prednjačil Tyrese Haliburton.

Dallas, ki ga čez dva dni čaka obračun s Philadelphia 76ers, je sedmi v zahodni konferenci, Indiana pa 12. v vzhodni.

Novo zmago pa je vpisal Denver, najboljši na zahodu. Brez posebnih težav je odpravil Houston, pri zmagovalcih je znova kar zajetno minutažo dobil Čančar. Ta je devetim točkam dodal še štiri skoke, tri podaje in ukradeno žogo.

Čeprav je bil z 32 točkami najboljši strelec Jamal Murray, pa je nov trojni dvojček vpisal Nikola Jokić s 14 točkami, 11 skoki in 10 podajami. Zanj je bil to jubilejni 100. »triple-double«, 24. v sezoni in 15. na zadnjih 20 tekmah.

Več kot 100 trojnih dvojčkov so doslej v zgodovini zbrali le Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) in LeBron James (106).

Chicago Bulls pa so brez Gorana Dragića, s katerim so se razšli, izgubili v gosteh pri Toronto Raptors z 98:104.

Najboljša ekipa lige in vzhoda Milwaukee Bucks je na krilih 33 točk in 15 skokov Giannisa Antetokounmpa s 118:104 v gosteh odpravila Brooklyn Nets, Atlanta Hawks pa so s 116:119 izgubili proti Washington Wizards, pri katerih je Bradley Beal zbral 37 točk.

Naslednji Denverjevi tekmeci Memphis Grizzlies, drugi na zahodu, pa so s 121:109 odpravili Los Angeles Lakers. Ja Morant je dosegel trojni dvojček za zmagovalce z 39 točkami ter po 10 skoki in podajami. Pri Los Angelesu je Anthony Davis tekmo končal z 28 točkami in 19 skoki.

Sacramento Kings, ki so tretji v zahodni konferenci, so s 123:117 slavili na gostovanju pri Oklahoma City Thunder, Harrison Barnes je bil z 29 točkami najboljši strelec zmagovalcev in tekme.

Utah Jazz je doma izgubil proti San Antonio Spurs s 94:102, Golden State Warriors so s 123:105 odpravili Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers pa so izgubili proti Minnesota Timberwolves s 101:108.