Tokrat smo pokukali v zakulisje snemanja nove kolekcije slovenske modne znamke Sens, ki jo je direktorica podjetja Zlata Zavašnik zaupala dobro uigrani ekipi, ki je odlično izkoristila tudi ambient Mestnega muzeja. »K sodelovanju smo povabili v tujini uveljavljenega manekena Marka Mihaela, za njegovo 'nevesto' pa izbrali Arijanno Saro di Palma iz šova Sanjski moški,« je povedala Zavašnikova, ki je tudi poskrbela za styling celotne kolekcije.

Moški radi sprejemajo novosti

Kolekcija je tudi letos namenjena širokemu krogu moških, tudi tistim z bolj zahtevnim okusom. »Zanimive so nove barve, kot so zelena, bordo ter svetli bež odtenki,« je povedala Zavašnikova in dodala, da je bila vesela priložnosti, da je pri dobaviteljih tkanin končno našla barve. »Še vedno pa ostajam zvesta estetiki in delovanju na domačem trgu, ki je specifičen. Moški radi sprejemajo novosti, vendar se ne predajo trendom na način kot na primer Italijani,« je pojasnila sogovornica.

Tudi sama se z ekipo pripravlja na bodoče maturante, ki radi poiščejo njeno pomoč pri svetovanju glede nakupa obleke in modnih dodatkov. »Letos so zelo iskane že omenjene barve, prav tako svetlo zelena in modra. Velika sprememba je tudi pri tkaninah, saj so zelo iskane obleke iz džersija, ki se jih razveselijo fantje, ki obiskujejo fitnes ali so športniki in zato lepo in močno grajeni,« je v smehu povedala sogovornica in dodala, da je džersi udoben, v njem pa se počutiš kot v trenirki. »Samo videti si drugače, elegantno.« K urejenemu mladeniču zagotovo sodijo modni dodatki, telovnik, verižica, ki jih lahko nosijo na suknjiču ali zgolj na telovniku.

Čeprav ima blagovna znamka tudi svojo spletno trgovino, kjer je tudi veliko večja ponudba daril za moške kot v fizični trgovini, je sogovornica priznala, da si stranke obleke raje pridejo pogledat v salon. »Poleg tega, da si pridejo k nam pogledat celotno ponudbo, da preverijo blago tudi na otip, so hvaležni za svetovanje, prikaz in možnost videti različne stylinge,« je povedala sogovornica in dodala, da je obleka osnova, ki pa jo z dodatki lahko zelo pomladimo. »Imamo res veliko dodatkov v raznih barvah, za maturantski ples se lahko ujamejo tudi s soplesalkino obleko.«

Na ples tudi v dobrih temnih kavbojkah

Mlademu človeku je lahko neprijetno obleči formalno obleko, a mladeniči so lahko urejeni tudi v džins hlačah ali v hlačah s stranskimi žepi (kargo), je dejala Zlata Zavašnik. »Priznam, da mi je zelo všeč videz, ko ima nekdo dobre kavbojke, a te naj bodo temne. Tudi mi imamo obleke iz džinsa, sicer elegantnega, ne spranega, tako da lahko zadostimo tudi tem željam,« je povedala. Mladeničem, ki morda kljub tihim željam mam ali pričakovanjem soplesalk ne želijo zlesti v obleko, je svetovala, da si za maturantski ples izberejo dobro krojen črn suknjič, črn, bordo ali zelen telovnik s fazono, odpeto belo srajco in verižico na suknjiču. Dodala je, naj za piko na i v prsni žep vstavijo en ali dva barvno ujemajoča se robčka. »In brez slabe vesti obujejo dobre športne copate, ki jih lahko dobijo tudi pri nas.«

Pri Sensu niso pozabili niti na najstnike, ki bodo ob koncu šolskega leta zaplesali na valeti. Kot je dejala Zavašnikova, so prav zanje dali v izdelavo več telovnikov tudi s fazono in tkanino na hrbtu. »Nismo uporabili podlage, da je telovnik lahko samostojen, eleganten in trendovski kos, ki ga lahko nosijo še kdaj,« je pojasnila. Najstniki naj si zraven kupijo dobro srajco in hlače. »Tudi športni copati ali mokasini so dobra izbira, čeprav mnogi želijo elegantne čevlje.« Ker je tudi nekaj petnajstletnikov, ki si želijo za ta svečani dogodek obleči obleko, imajo, kot je dejala sogovornica, v ponudbi tudi majhne številke. »Skratka, valeta je zagotovo prelomnica in takrat se je vredno urediti tako, da se počutimo drugače, zagotovo pa dobro. Kot vedno pravim: obleka ne naredi človeka, spremeni pa njegovo počutje,« je pogovor zaključila Zlata Zavašnik.