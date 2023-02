Zdravstvo: Ko bolnik s kom poklepeta, bolečina izgine

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto letos praznuje 60 let delovanja. Z napredkom stroke se je skozi desetletja razvijalo tudi društvo. Pogoji dela medicinskih sester so danes bistveno drugačni kot nekoč, a nekatere stvari vendarle ostajajo enake: skrb za pacienta 24 ur na dan in boj za boljše plače.