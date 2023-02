Šerifov urad okrožja Orange v ameriški zvezni državi Florida je po poročanju televizije FOX 35 sporočil, da so pridržali 19-letnega Keitha Mosesa, ki je v preteklosti že bil obravnavan zaradi več hujših kaznivih dejanj.

Šerif John Mina je povedal, da so se policisti popoldan odzvali na prijavo streljanja na istem območju, kjer so zjutraj odkrili truplo ženske in dodal, da sta bila ustreljena novinar in snemalec televizije Spectrum News 13 v Orlandu. Mina je dodal, da je bil eden od njiju ubit, drugi pa ranjen.

Po streljanju na televizijsko ekipo je 19-letni osumljenec domnevno odšel do bližnje hiše in tam ustrelil mati in njeno devetletno hčerko, ki je umrla.

Kot je dejal šerif, je bil Moses znanec ženske, ki je bila ubita v sredo zjutraj. Ostalih svojih žrtev naj ne bi poznal.