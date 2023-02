»Sem kot star dizelski motor. Potrebujem nekaj časa, da se ogrejem. Pričakujem, da bom eksplodiral nekje na novoletni turneji,« nam je Žiga Jelar dejal v neformalnem pogovoru letos v Neustadtu, ko za seboj ni imel najboljšega uvoda v sezono. Na novoletni turneji 25-letnik še ni eksplodiral, je pa pravo formo ujel v najbolj pomembnem delu sezone, tik pred domačim svetovnim prvenstvom v Planici.

Po izdaji albuma še prve stopničke sezone

Najboljši letalec lanske zime več kot očitno odlično pozna svoje telo. Na lastno željo se je odpravil v več kot tisoč kilometrov oddaljeni Rašnov, saj se je zavedal, da mu tekmovanje lahko ponudi več od treninga v domačem Kranju. Vse skupaj je potrdil z odličnimi skoki v Romuniji, ko je na sobotni posamični tekmi le za dve desetinki točke zgrešil drugo zmago kariere. Boljši je bil le Andreas Wellinger iz Nemčije, ki je tako kot Jelar pravo formo ujel pred vrhuncem sezone. »Že v preteklih tednih sem kazal vrhunske skoke, a so se mi najvišja mesta stalno izmuznila. Čeprav sem le za 0,2 točke zgrešil zmago, sem z današnjim dnem zelo zadovoljen,« je sobotno tekmo komentiral najboljši glasbenik med smučarskimi skakalci.

Za Žigo Jelarjem je tudi izjemno uspešno obdobje v njegovi glasbeni karieri, saj je med tednom izdal prvi album. Za sanjski zaključek tedna je poskrbel še z najboljšim rezultatom na tekmi dvojic. V paru skupaj z mladim Maksimom Bartoljem pa je še drugič stopil na drugo stopničko. Bartolj in Jelar sta premoč morala priznati le močni nemški dvojici Wellinger in Karl Geiger. »Zdaj mirno lahko pričakujem svetovno prvenstvo v Planici, ki se ga izjemno veselim,« je pred dolgo potjo domov, po najuspešnejšem vikendu sezone, še povedal Žiga Jelar, ki je bil zelo ponosen tudi na svojega partnerja v dvojici. »Nikoli si nisem predstavljal, da bom že prvi vikend v svetovnem pokalu posegel po stopničkah. Hvala Žigi, da mi je to omogočil,« je po uspehu kariere od sreče žarel Maksim Bartolj.

Mladi skakalec ljubljanske Ilirije si je nastop na nedeljski tekmi priboril z 20. mestom na sobotni tekmi, ko je že ob debiju na tekmah svetovnega pokala prišel do svojih prvih točk. Do prvih točk kariere pa je s 25. mestom prišel tudi Rok Masle. »Čestitke mlademu Roku in Maksimu za prve točke v karieri. Veseli nas, da je Maksim tudi na ekipni tekmi pokazal, da se mladinec lahko kosa z najboljšimi. Za Žigo Jelarjem pa je odličen vikend z dvema drugima mestoma. Njegovi skoki so na zelo visoki ravni in smo lahko zelo optimistični pred prvenstvom v Planici,« je izplen moškega dela reprezentance v Rašnovu komentiral Gašper Vodan. Robert Hrgota je s preostalimi orli A reprezentance ostal v Sloveniji, odpravo v Romuniji pa je vodil njegov prvi pomočnik Vodan.

Ema Klinec dvajset minut čakala na skok

Ženski del karavane je tekmovalni konec tedna v Rašnovu zaključil že v soboto dopoldan, ko je bila na sporedu kaotična vetrovna tekma z le eno serijo. Veter je žiriji tekmovanja največ težav povzročal ravno pred nastopom najboljše Slovenke sezone Eme Klinec, ki je zeleno luč za svoj skok dobila šele po dvajsetih minutah čakanja na vrhu naleta. »Težko je karkoli komentirati skok, saj moje noge niso bile več prave. To je bila zelo čudna tekma,« je najdaljše čakanje na skok v karieri opisala Ema Klinec, ki je vseeno prišla do odličnega petega mesta. Med deseterico je zaključila tudi Nika Prevc, ki je bila sedma. Maja Vtič je bila 12., mlada Ajda Košnjek pa je z 20. mestom dosegla nov rezultat kariere. »Takšno tekmo je res težko komentirati. Ne vem, kako si vodilni možje na FIS lahko razlagajo, da je šlo za regularno tekmo,« je bil kritičen do tekmovalne žirije glavni trener Zoran Zupančič. Največ sreče med vsemi je imela Norvežanka Anna Odine Stroem.

