Pri modni hiši so glasbenika opisali kot vizionarja, čigar ustvarjalno vesolje se razteza od glasbe do mode. Williams, ki je sicer tudi soustanovitelj Billionaire Boys Club, bo zamenjal nekdanjega Vuittonovega kreativnega direktorja Virgila Abloha, ki je umrl leta 2021. Njegova prva kolekcija pod to modno hišo bo predstavljena na pariškem tednu moške mode junija letos. »Vesel sem, da Pharella spet lahko pozdravim doma, po našem sodelovanju v letih 2004 in 2008, kot našega novega kreativnega direktorja za moško modo,« je prihod glasbenika pozdravil šef Louisa Vuittona Pietro Beccari. Louis Vuitton je ena od vodilnih modnih hiš na svetu, v lasti pa jo ima najbogatejši človek na svetu Bernard Arnault. Z zavidljivo kariero se lahko pohvali tudi Williams. Doslej je osvojil 13 grammyjev, prejel je nominacijo za oskarja za pesem Happy, ki so jo predvajali v animiranem filmu Jaz, baraba 2, sodeloval je s proizvajalcem športne opreme Adidas in tudi modnima hišama Moncler ter Chanel, medtem ko je za znamko Louis Vuitton soustvaril kolekcijo očal skupaj z Marcom Jacobsom.