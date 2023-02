Mestno vladanje z varnostniki

Včeraj zgodaj zjutraj so med novinarji in zainteresirano javnostjo zakrožila SMS-sporočila, da se ponovno nekaj dogaja na gradbišču kanala C0. »Na terenu so posebne varnostne enote, ki nikogar ne pustijo blizu.« In še: »Janković je varnostnike pripeljal iz Srbije.« Poznejša novinarska poročila s terena so se sicer malce razlikovala od jutranjih telefonskih sporočil. Res so bili varnostniki. Res nikogar niso spustili blizu, niti novinarjev. Ni pa res, da so jih pripeljali iz Srbije, podjetje je registrirano v Sloveniji.