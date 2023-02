Tla so se po vsaj eni zelo močni in še kakšni nekoliko šibkejši eksploziji na Stari Vrhniki danes zatresla tako močno, da so okoliški prebivalci sprva pomislili na potres. Upravičeno. »Eksplozijo v proizvodnem objektu na Vrhniki so ob 11.29 po lokalnem času zaznale tudi najbližje opazovalnice državne mreže,« so sporočili z Agencije RS za okolje. Eksplodiralo je v družinskem podjetju Hamex, ki se ukvarja s pirotehniko. V tragediji, ki je pretresla Vrhniko, sta se po neuradnih podatkih huje poškodovala lastnik Hamexa Aleš Ham in njegov sin. Življenje pa je izgubil eden od zaposlenih.

Počilo naj bi v proizvodnih prostorih, delno je bilo poškodovano tudi skladišče eksplozivnih teles. Po naših podatkih naj bi eksplodiral smodnik, eksplozija pa je bila tako močna, da je odneslo streho z objekta in je komaj kakšna stena ostala cela. »V prostoru ni ostalo nič,« je potrdil tudi vodja intervencije Tomaž Ažbe iz Gasilske brigade Ljubljana. Vrhniška civilna zaščita je objavila fotografijo območja iz zraka. Od proizvodne hale res ni ostalo nič.

Hude opekline po vsem telesu

Policisti so zavarovali kraj nesreče pa tudi širše območje ter občanom prepovedali dostop v bližino podjetja. Prva zapora je bila že pri gasilskem domu Stara Vrhnika. Ko je mimo zapeljalo vozilo inštituta za sodno medicino, za njim pa še poveljnik slovenske civilne zaščite Srečko Šestan, je bilo vsem jasno, da je zadeva zelo resna. V nasprotni smeri sta mimo novinarskih ekip pripeljala dva rešilca. »Dve huje poškodovani osebi smo peljali na urgenco Kliničnega centra Ljubljana. Oba moška imata izjemno hude opekline, pri obeh je opečen večji del kože. Pri enem obstaja tudi sum tudi na notranje poškodbe,« je na kraju samem povedal Boštjan Plahutnik iz reševalne postaje ljubljanskega UKC.

Prvi podatki policije so bili skopi. Potrdili so, da je ena oseba umrla, dve sta ranjeni, vsi so moški. »Preiskava nesreče še poteka, o vzrokih res ne moremo povedati še ničesar. Lahko pa vam zagotovim, da nikogar ne pogrešamo. Poleg obeh poškodovanih in umrle osebe tam v času eksplozije drugih oseb ni bilo,« je pojasnil načelnik policijske postaje Vrhnika Vladimir Adam. Podjetje ima sicer pet zaposlenih.

Ogenj hitro pogašen

Čeprav se je po eksploziji nad območjem razvil visok, gost, bel dim, je dokaj hitro tudi uplahnil. »Požar je pod nadzorom. Sama intervencija pa je bila zahtevna zaradi potencialne nevarnosti dodatnih eksplozij. Na kraju je bilo 55 gasilcev, nihče od nas ni bil poškodovan, ves čas smo delali z maskami in drugo zaščitno opremo. Ko smo prišli, je bilo sicer res ogromno dima, takoj pa smo opazili, da od stavbe, v kateri je eksplodiralo, ni ostalo nič in tako tudi ni več nobenega smodnika oziroma drugih eksplozivnih naprav. Ves material je bil uničen že v eksploziji. Zaenkrat ni mogoče ugotoviti, koliko je bilo eksplozij, vsaj ena pa je morala biti res močna,« je pojasnil vodja intervencije Tomaž Ažbe. Dodal je še, da so bili lokalni gasilci seznanjeni s podjetjem, da so vedeli, kaj v njem proizvajajo in kaj hranijo, in da so se na tem območju tudi redno usposabljali prav za morebitne take primere.

Župan Vrhnike Daniel Cukjati

je že danes zgodaj popoldne potrdil, da nevarnosti za občane ni in da so – tudi na podlagi prejšnjih slabih izkušenj, recimo s Kemisom – takoj aktivirali enote civilne zaščite in meritve onesnaženosti zraka. Poveljnik vrhniške civilne zaščite Peter Rodič je tudi zatrdil: »Občanom sporočamo, da je gibanje

na prostem varno. Širše območje nesreče ostaja do nadaljnjega zaprto. Upoštevajte navodila gasilcev in policije.«

Eksplozija Vrhnika? A kdo ve kaj o tem? pic.twitter.com/GGQFzobUt2 — Gregor Živec (@zivecgregor) February 17, 2023

Pirotehnika in navtična signalizacija S spletne strani Hamexa je mogoče razbrati, da podjetje deluje od leta 1991. Povezano je z največjimi proizvajalci pirotehnike in ponuja ognjemetne izdelke tako v veleprodaji kot v svojih trgovinah Piromarket v Ljubljani in Kamniku; ukvarjajo se tudi s prodajo prek spleta. Kot so zapisali, pod lastno blagovno znamko Hamex proizvajajo najrazličnejše ognjemetne izdelke za profesionalno rabo kategorij F4, T1 in T2, cilindrične kroglaste ognjemetne bombe, enostrelne tulce, ognjene sodčke, rimske svečke in tako dalje. Večino proizvodnje izvozijo, njihove izdelke že desetletja izstreljujejo na mednarodnih ognjemetnih festivalih po svetu. Ponujajo tudi zabavno in scensko ter navtično signalizacijo. Kar zadeva zabavno pirotehniko, navajajo, da po njihovih zamislih v enajstih tovarnah na Kitajskem proizvajajo vse mogoče ognjemetne izdelke, od raket, drobnih barvastih čebelic do 27-kilogramske ognjemetne bombe. Izdelke posredujejo v prodajo po Sloveniji, Hrvaški in Bosni. Družinsko podjetje je po podatkih Ajpesa za leto 2021 zaposlovalo pet ljudi. mfr