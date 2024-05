Debele solze so kapljale po licih 24-letnega Luke Bohneca, ko je na ljubljanskem sodišču včeraj le pomislil na večer 19. oktobra lani. V lokalu Tržnica Kafe na medvoški tržnici je osemkrat v hrbet zabodel natakarja Stanislava M. »Res, res, res mi je žal, da je prišlo do tega. S tem težko živim. Obžalujem svoja dejanja,« je komaj še izdavil, preden ga je znova premagal jok in je izgubil glas. Sodnica Maja Povhe mu je ponudila robčke in za nekaj minut prekinila obravnavo, da se je mladenič za silo zbral. Živčen je bil že prej, zelo slabo je spal, strah ga je bilo zagovora. Zato je bil kratek, povedal je le nekaj stavkov. »Nisem nasilen, nikomur nisem hotel storiti nič žalega. Strah me je bilo za življenje,« je bil jasen. Poskusa uboja z nožem, dolgim 23 centimetrov, kar mu očita tožilstvo, ni priznal niti na predobravnavnem naroku pred mesecem dni, je pa včeraj vsaj malo osvetlil dogajanje tistega večera oziroma okoliščine, ki so privedle do situacije, v kateri bi natakar Stanislav M. brez hitre pomoči lahko celo umrl.

Natakar naj bi napadel prvi

Poročali smo že, kako je dan po krvavem dogodku najemnik lokala za Dnevnik povedal, da je njegov 47-letni zaposleni tistega usodnega večera pospravljal teraso, saj je deževalo in so nameravali zaključiti strežbo. Sam je s prijatelji sedel za eno od miz, pogovor je prekinil glasen prepir. Videl je, kako skuša Stanislav M. okajenemu moškemu dopovedati, da zapirajo, novi gosti pa da niso zaželeni. »Začela sta se prerivati, moški je natakarja sprva žalil, potem pa ga potisnil ob tla in začel udarjati. Šele ko sem ju skušal spraviti narazen, sem videl, da ima v rokah nož in je z njim sunkovito zabadal natakarja,« je razložil oktobra lani. Na pomoč je priskočil še nekdo, moškega jima je uspelo spraviti z okrvavljenega natakarja, nakar je pobegnil.

Bohnečeva različica dogajanja tistega večera se ne sklada z zgoraj opisanim. Trdi, da sta mu v bližini lokala neka moška grozila, in to ne prvič. Bil je prepričan, da mu bo nekdo nekaj storil. Ker je eden od njiju v preteklosti udaril njegovo dekle, jo je šel pred »nevarnostjo« posvarit v lokal, kjer je delala kot natakarica. Ni vstopil v lokal, ostal je na zunanji terasi. »Natakar mi je nekaj govoril, nisem ga slišal, vse bliže je bil, naenkrat pa se je spravil name in me vrgel na tla. Z eno roko me je davil, z drugo tepel. Bilo me je strah za življenje. Potem je nastala tema, ničesar več se ne spomnim,« je že v preiskavi pa tudi včeraj pojasnil obtoženi. Prav tako se ne spomni, da bi bil pred tem v bližnjem lokalu 4 mačke, niti da bi tam vzel nož. Zjutraj se je zbudil na klopci na bližnjem stadionu, nekdo mu je povedal, kaj se zgodilo, policiji se je predal sam.

Ni vedela, da jemlje heroin

Njegovo zgodbo je včeraj kot priča potrdila tudi njegova partnerica. Prav ta, ki je tedaj delala v lokalu, kjer je tekla kri. Luka jo je prišel opozorit, da je v bližini moški, ki jo je nekoč že napadel, ker se je vmešala v njegov spor s sosedo. Zdel se ji je prestrašen, tresel se je, bil je v šoku, kar naj bi razbrala z njegovega obraza in govorice telesa. Ko je šef videl Luko, jo je poslal nazaj delat ter ji ukazal, naj se ne vmešava, ven pa poslal Stanislava, da zadevo »uredi«. Slišala je pok in videla, da je Luka padel na tla. Natakar je bil na njem, Luka se ni mogel premikati, niti ni mogel zakričati na pomoč. »Zabadanja nisem videla. Ko se je izvil izpod njega, je Luka zbežal. Takrat je Stanislav začel spuščati neke čudne glasove, šli so mu pomagat,« je še opisala dogajanje tistega večera. Noža ni videla, niti ne ve, kje ga je dobil.

Zajokala je tudi sama. »Luka ne bi nikoli nikomur načrtno storil nič žalega. Vedno je bil iskren, pošten, nikoli nasilen,« ga je še opisala. Zatrdila je, da ni vedela, da je odvisnik od drog. Bohnec je namreč sam priznal, da je odvisnik od heroina – oziroma je vsaj bil takrat –, odmerek je vzel tudi na dan napada, na odvajanju ni bil nikoli. »Žal mi je za odvisnost, pa tudi da sem jo prikrival pred svojo punco. Da sem se spustil na tak nivo, da sem danes tukaj,« se je še enkrat opravičil. Tožilstvo sicer ocenjuje, da je oškodovanca poskušal ubiti v bistveno zmanjšano prištevnem stanju zaradi stanja afekta in večletne odvisnosti od psihoaktivnih snovi.