Kot so analitično ugotovili na ljudskem spletnem portalu rtvslo.si, so za skupno preživljanje valentinovega najpogostejša izbira valentinove večerje, v katere gostinci vključujejo posebne jedi ali jedi z romantičnimi poimenovanji, koncerti, gledališke predstave ali obisk kinematografa, pa tudi obisk velnesa ali druge turistične ponudbe. Ampak kot smo opazili v naših sredstvih javnega obveščanja, letos tega posebnega dneva niso praznovali zgolj tisti zaljubljeni, ampak tudi sveže ločeni. V Slovenskih novicah so nekje v spletni stratosferi srečali odtis priljubljene pevke, kot so zapisali, Saše Lendero, ki je bila letos na valentinovo samska, a očitno še zdaleč ne osamljena, saj ji je družbo v dnevni sobi, kjer je pisala besedilo pesmi, delal njen štirinožni prijatelj. Ob tem valentinovem tihožitju se je menda pošalila, kot so pripomnili, da se zavzema za pravično delitev dela: medtem ko ona piše, njen robotski sesalnik sesa. »On je vedno za akcijo!« je zapisala Lenderova, ki je minuli vikend, po izpovedanem, na Ptuju po dolgem času stopila na oder in zabavala zbrano množico ter bila kljub velikemu čustvenemu pretresu, ki ga je doživela ob ločitvi, videti odlično razpoložena.

Bogovi ljubezni te dni niso bili naklonjeni tudi Janu Plestenjaku, ki je, kot so zapisali na spletnem mestu 24.ur.si, letošnje valentinovo po dolgem času znova preživel samski. »Če že imamo praznike – in lepo, da jih imamo – je najlepše, da ti slavijo ljubezen. Lepšega razloga za praznovanje jaz ne vidim,« je povedal Plestenjak. Na vprašanje, kakšno je bilo najbolj romantično darilo, ki ga je podaril kakšni punci, pa je dejal, da je bila to pesem. »Najbolj posebno in iskreno darilo, ki sem ga dal, je bilo, da sem za punco napisal pesem. Potem sem strune s kitare, na kateri sem pesem pisal, dal v lepo srebrno škatlico in ji podaril najprej pesem, potem pa še strune kitare, na kateri je nastala,« se je bralnemu krožku 24 ur izpovedal strunjanski romantik.

Da ni samo Plestenjak velika romantična duša, je one dni pokazal tudi najbolj znan Slovenec na začasnem delu v tujini, Luka Dončić. »Na košarkarskem parketu mu ni para, a tudi kar zadeva njegovo ljubezensko življenje, bi se lahko marsikdo zgledoval po Luki Dončiću. Čeprav je slovenski zvezdnik sredi naporne sezone v ligi NBA in dejansko nima praktično nič prostega časa, saj se z Dallasom bori za preboj v končnico, na valentinovo ni pozabil na svojo srčno izbranko,« je uvod v hvalospev, ki so mu ga spisali na portalu metropolitan.si, in povrhu tega priložili še fotografijo darilca ter pripisali, da je Luka Anamario obdaril s čudovitim šopkom, sestavljenim iz rožnatih in belih cvetov. »Glede na to, kako razkošen je šopek, je jasno, da je moral 23-letnik zanj globoko seči v žep. Toda ker z igranjem košarke že nekaj let služi milijone, to zanj kakopak ni bil niti najmanjši problem,« se je glasila pripoved o romantičnem Luki.

David Urankar je nor na krofe

Včeraj je bil debeli četrtek, dan, ko se začne pustni čas. Kot so zainteresirano javnost opozorili na portalu rtvslo.si, so se ljudje v preteklosti na ta dan do sitega najedli mastnih jedi in sladkih dobrot, ki sicer niso bile prav pogosto na krožnikih. »Debeli četrtek je v šaljivem jeziku god debeluhov in v navado je ponekod prišlo, da v družbo prinese krofe za vse tisti, ki ima največ kilogramov,« so še zapisali o šegah in navadah starih Slovencev. V reviji Lady pa so iskali danes živeče, ki se mastijo z izbranimi pustnimi dobrotami. V uvodu k raziskovalni nalogi so izpostavili, da še danes pravijo, da brez mehkih, sladkih, dišečih, mastnih krofov ni pusta. Nekdaj je bil to res praznik, ko so bili na mizi, in otroci so komaj čakali nanje, a z leti so se časi spremenili in danes so si ljudje glede krofov zelo različni: nekateri jih obožujejo, nekateri jih ne jedo, ker redijo. In so pri Lady seveda poiskali nekaj slavnih osebnosti, da povedo, v katero skupino spadajo.

Jože Potrebuješ je, kot je priznal, nekje vmes. »Ne da jih ne maram, enostavno jih skoraj ne jem. Pride obdobje, ko se jih ne branim, in to je običajno v času okoli pusta. Na leto denimo pojem največ tri krofe. Ti so vse večji, prav gromozanski in že prav malo pretiravajo. Človek bi moral ves teden stradati, da bi si lahko privoščil nekaj krofov,« je razložil Potrebuješ. Povsem iz drugega testa je televizijski voditelj David Urankar. »Nor sem na krofe, zato se poskušam malo nadzorovati, da jih jem samo okoli pusta. Letos sem se že prekršil, ker jih je prvič pripravil moj oče in so res odlični. Kar je dobro, je dobro, bom pa potem moral malo več migati in pokuriti odvečne kalorije, za katere bodo krivi krofi,« je o krofomaniji pripovedoval Urankar.

Pred katro dva fiča

Obstajajo tudi takšni, ki jim ni mar ne za srčke ne za krofe in maškare in nastopajo v povsem svojih filmih. Eden takšnih je gotovo nekdanji predsednik vlade in Republike Slovenije Borut Pahor, ki je vse od 28. januarja prodajal svojo katrco in jo ta teden prodal za magičnih 60.000 evrov, denar pa bo nakazal v dobrodelne namene. In skoraj ves čas prodaje je tako kupce kot firbce navdihoval​ s prigodami o svojem prodajnem artiklu. Za portal siol.net je celo pripovedoval o tem, kateri izmed njegovih sanjskih avtomobilov je bolj primeren za spolno razgibavanje. »Pred katro sem imel dva fiča. Razlika med fičom in katro ni samo v tem, da je katra malo boljši avto, ampak tudi v tem, da je za ljubezen malček slabši avto. V fiču daš sedeže čudovito naprej in imaš lahko ljubezen brez težav. V katri to ni tako enostavno, ker se sedeži ne podirajo, se pa podre zadnja klop in to omogoča nekaj več udobja ... za te zadeve,« je o primerjavi med fičom in katro povedal Pahor.

V coni udobja so iskalci zgodb te dni našli še Heleno Blagne, ki po zapisanem v časopisu Večer te dni nima nič kaj veliko opravka z zimo, kurenti in pustom, saj je zimo uspešno pregnala kar sama. Pred dnevi je spakirala kovček, sedla na letalo, zapustila domovino in pristala v eksotičnem raju, kot so opisali Tajsko. A še veliko bolj kot sama turistična destinacija je uredništvo štajerskega časnika navduševala modna podoba slovenske pevke. »Helena je izkoristila fotogenično ozadje in pozirala z razgledom na nočni Bangkok ter milijone njegovih luči, v dolgi beli obleki je spominjala na kak model iz revije Vogue. Poletno vzdušje se odraža tudi v njeni opravi, saj je Helena v belih kopalkah, iz katerih njeni pregovorni čari kar buhtijo, videti kot prava plažna boginja. Ne gre prezreti, kako dobro skrbi zase in v kako vrhunski formi je,« je kratek povzetek prigod s počitnikovanja Helene Blagne.