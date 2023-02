Poklicni gasilci so se oblečeni v uniforme in opremljeni z dimnimi baklami najprej zbrali na Trgu republike pred parlamentarno stavbo, od koder so se podali pred poslopje vlade. Tam so z nagovori, pokanjem in trobljami vladi sporočili svoje zahteve. Po njihovih besedah razen praznih obljub, suhoparnih dopisov in sestankov od vlade niso dobili ničesar. Nezadovoljni so tudi z nedavno predstavljenimi vladnimi izhodišči za reformo plačnega sistema v javnem sektorju.

Zbrane pred vladnim poslopjem je uvodoma nagovoril generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. »Jezni smo na politične veljake, ki se že več kot leto in pol delajo norca iz nas. Zato smo se danes zbrali, ker imamo dovolj takega odnosa do nas. Zbrali smo se pred vlado, kjer so tisti, ki odločajo o naših usodah, odločajo o usodah javnih uslužbencev in gasilcev, da jim povemo, kar jim jim gre, v kakšnem položaju smo in da v takšnem položaju ne želimo več biti,« je dejal. Po njegovih besedah so se danes v Ljubljani zbrali gasilci z vseh gasilskih enot, razen tistih, ki so danes v službi in varujejo naša življenja, domove in premoženja.

Bivši predsednik sindikata, zdaj upokojeni poklicni gasilec Aleksander Ogrizek, je razočaran nad delom vlade. Kot je dejal, jo gasilci zanimajo samo takrat, ko jih potrebuje. »Da ima gasilec, ki pride k nam, minimalno plačo, je sramota,« je dejal v nagovoru in opozoril, da si mladi gasilec ob takih pogojih ne more začeti ustvarjati življenja. Vlado je pozval, naj predstavnike sindikatov takoj sprejme na pogajanja.

»Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le v brco v rit dobimo«

Gasilci so svoje nezadovoljstvo izrazili s številnimi transparenti, na katerih je denimo pisalo Pogoreli bolj kot kras in Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le v brco v rit dobimo. Na shodu jih je spremljala tudi maketa gasilskega avtomobila s fotografijami premierja Roberta Goloba, ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, obrambnega ministra Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Rudija Medveda.

V sindikatu so pozvali k boljši ureditvi statusa. Pričakujejo, da se gasilce uvrsti v primerne plačne razrede, da se odpravijo plačna nesorazmerja in se jih enako obravnava kot nekatere druge skupine. Po dvigu plač nekaterim drugim skupinam v javnem sektorju so na vlado naslovili zahtevo, da se poklicnim gasilcem plače dvignejo za osem plačnih razredov. A na vladni strani doslej za to ni bilo pripravljenosti, še dodatno pa so njihovo nezadovoljstvo okrepila vladna izhodišča za reformo v javnem sektorju.

Kot je prejšnji teden pojasnil generalni sekretar sindikata David Švarc, je zanje še posebej sporen vladni predlog v delu, ko gre za odpravo plačnih nesorazmerij. Ta je namreč predvidena v obdobju od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026, kar pomeni, da bi morali gasilci v tem obdobju čakati na odpravo plačnih nesorazmerij, ob tem da bi bila po vladnem predlogu vsa napredovanja zamrznjena. V Sloveniji je poklicnih gasilcev nekaj več kot 1000, v 14 javnih poklicnih gasilskih enotah nekaj več kot 800.

Z detonacijami in metanjem predmetov prekinili govor ministrice

Gasilce sta poskušala pomiriti minister za obrambo Marjan Šarec in Sanja Ajanović Hovnik, a nista bila uspešna. Do konca protesta nista dobila besede, zato je Šarec predčasno odšel, Sanjo Ajanović Hovnik pa so na koncu prekinili z detonacijami, metanjem predmetov in gorečo kroglo, zato je govor po nasvetu policije prekinila in odšla v stavbo vlade.

Ministrica je na novinarski konferenci vidno pretresena povedala, da težko najde razumevanje za današanje obnašanje protestnikov. »Će želiš spoštovanje, ga moraš tudi dati. Ta 'folklora', ki so jo pokazali danes, pa ni bila spoštljiva. To, čemur smo bili priča danes, je bilo izsiljevanje,« je poudarila.

Kot je pojasnila,so oktobra s poklicnimi gasilci podpisali dogovor za leti 2022 in 2023 ter zvišali plače vsem, obenem pa se zavezali, da bodo do 30. junija pripravili plačno reformo s prioriteto, da nihče več ne bi bil pod minimalno plačo. Sindikat poklicnih gasilcev je obtožila »izkrivljanja dejstev« in pojasnila, da znaša povprečna plača poklicnega gasilca v 7. tarifni skupini tri tisoč evrov bruto, v 5. tarifni skupini pa 2100 evrov, kar je po njenih navedbah več od primerljivih poklicnih skupin vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljev, vojakov ali policistov. »Če bomo želeli reformo pripeljati do pravičnega cilja se bomo morali začeti pogovarjati na podlagi podatkov in ne na ulici,« je opozorila ministrica.

Šarec: Grozili so nam, da vedo, kje živimo

Obrambni minister Šarec je poudaril, da ministrstvo ves čas vodi dialog s sindikati in da je protest legitimna oblika delovanja. »Pred današnjim protestom smo se sestali s sindikati gasilstva in jih pozval naj počakajo na krovna dogajanja. Današnje dogajanje me žalosti. Videli smo uporabo pirotehnike, kar ni primerno. Presunilo me je, kako je morala ministrica zaradi letečih predmetov zapustiti prizorišče,« je dejal Šarec.

Obsodil je tudi pozive gasilcev na protestu, ko je eden izmed govornikov dejal, da vedo kje živijo ministri in zagrozil, da pridejo tudi na dom. »To smo videvali v preteklosti, kar ne prispeva k kulturi dialoga,« je še povedal minister za obrambo.

Vlada: Zahteve gasilcev neupravičene

Na ministrstvu za javno upravo so medtem postregli s podatkom, da so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju, njihove plače pa vseskozi rastejo. Povprečna plača gasilca s srednješolsko izobrazbo je leta 2022 znašala 2128 evrov, gasilca z višješolsko izobrazbo v letu 2619 evrov, gasilca z visokošolsko izobrazbo pa 2976 oziroma 3231 evrov, so zapisali na spletni strani vlade.

V primerjavi z letom 2015 se je povprečna plača gasilcu s srednješolsko izobrazbo povišala za 32 odstotkov, za enak odstotek tudi tistemu z višješolsko izobrazbo, tistemu z visoko šolo pa se je plača med leti 2015 in 2022 povečala za 28 odstotkov oziroma 17 odstotkov, odvisno od tarifnega razreda, so navedli. Ob tem so dodali, da so se plače poviševale bistveno bolj kot denimo vzgojiteljem. »Iz podatkov izhaja, da gredo ta nesorazmerja znatno v prid gasilcem, kljub zadnjim predvidenim povišanjem plač vzgojiteljic,« so zapisali.

Zahteve gasilcev po povišanju plač za osem plačnih razredih po mnenju vlade pomenijo, »da želijo imeti bistveno višje plače kot primerljive skupine«. Tako bi imeli za 35 odstotkov višje plače od policistov. »Vlada zahtevo gasilcev razume kot neupravičeno, saj želi plačna razmerja med omenjenimi poklicnimi skupinami, ob zavedanju, da predstavljajo izjemno pomemben del za delovanje države, ohranjati,« so še zapisali.

»Vlada v gasilcih vidi enakovredne partnerje, zato verjame, da imajo iskreno namero realizirati tisto, kar so se vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja zavezali z dogovorom oktobra 2022,« so še zapisali na ministrstvu. Vlada tako pričakuje odziv na predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter na izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila 9. februarja predstavljena vsem sindikatom javnega sektorja.

»Prav tako iz omenjenega oktobrskega dogovora, ki ga je podpisal tudi Sindikat poklicnih gasilcev, izhaja, da se bodo do 30. junija 2023 pogajali, in ne protestirali,« še poudarjajo.