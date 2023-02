Vino meseca: Burnum cuvée rdeči 2018

Vinogradi zadruge Vrbničko selo se razprostirajo na šestih hektarjih kamnitega gričevja nedaleč od Knina. Ime vina in vinske hiše Burnum izhaja iz imena za rimski vojaški tabor, ki so ga v teh krajih postavili v drugi polovici prvega stoletja našega štetja, štel pa je 25.000 vojakov, ki so se na območju današnjih vinogradov nekoč sprehajali, se mečevali in krepčali z vinom.