Potem ko je tradicijo začel, to je že treba priznati, leta 2006 takratni premier Janez Janša, ki je na proslavi ob dnevu reformacije javnosti predstavil svoje tedanje dekle Urško Bačovnik, je njegovemu zgledu ta teden sledil premier Robert Golob, ki je na proslavo ob kulturnem prazniku prišel v spremstvu nekdanje miss hawaiian tropic Tine Gaber. Tako kot v primeru ločenca Janše se je tudi pri ločencu Golobu do torka le namigovalo, da ima novo spremljevalko, zdaj so zadeve na svojem mestu.

Je pa treba premierja Goloba opozoriti na nekaj: Janša in Urška Bačovnik sta se tri leta pozneje poročila.