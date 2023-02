Ministri in poslanci Svobode so danes enako zaskrbljeni, kot so bili Šarčevi. Vidijo, kaj se dogaja. A tudi oni molčijo: ker vedo, da so lahko naslednji na vrsti. Črnčec in Vesna Vuković tako kot Janša uporabljata celotno paleto barv, spretno rišeta zarote in počasi ožita krog zaupnikov Goloba. V vladi že vlada nelagodje.

Naj ponazorimo s citatom človeka, ki je v Janševem svetu in kabinetu nadomestil Damirja Črnčeca. Žan Mahnič je dva dni po odstopu Bobnarjeve tvitnil: »Damir Črnčec je zrušil Šarčevo vlado in bo tudi Golobovo. Čeprav je prestopil, ni nikoli nehal delat za nas. Bravo, Damir, kar tako naprej!« Ker poznamo Janeza Janšo, vemo, da je to njegova šala, zanj sicer grenka (česar Mahnič ne razume). A to ne pomeni, da nima v sebi resnice.

Metode političnega boja, ki jih predstavljata Vesna Vuković in Damir Črnčec: preštevanje ljudi, pripisovanje slabih in skritih namenov, iskanje notranjih sovražnikov, slikanje zarot in zarotnikov, nastavljanje vodljivih, a »naših«, so tiste metode, zoper katere so volivci glasovali na zadnjih volitvah. Ne samo proti SDS. Neki drugi volivci prav iz teh razlogov niso več dali glasu Šarcu in njegovi stranki. x Mladina