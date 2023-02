Od visokoletečih napovedi pred začetkom tekmovanja, ki so segale celo do uvrstitve na sklepni turnir najboljše četverice v ligi prvakinj, do reševanja evropske sezone na zadnji tekmi skupinskega dela – to je (kruta) realnost Krima, ki je na 13 tekmah le petkrat zmagal in kar osemkrat izgubil. Vseeno še vedno ima možnosti za napredovanje v osmino finala, a pri tem obstaja manjša »lepotna napaka«, saj mu mora poleg nujne nedeljske zmage proti vodilni ekipi v skupini A iti na roko tudi razplet jutrišnje tekme Brest – Kristiansand. Tako o dveh prostih mestih (petem in šestem), za kateri kandidirajo Brest, Bietigheim in Krim, odločata najboljša kluba v skupini, ki sta si že predčasno zagotovila napredovanje v četrtfinale in ki v zadnjem krogu oba gostujeta: evropski prvak Kristiansand v Franciji, CSM Bukarešta v Ljubljani.

Matematičnih kombinacij o razpletu troboja za osmino finala je veliko, precej pa bi utegnilo biti jasno že po jutrišnji tekmi v Brestu. Nemški Bietigheim bo skoraj zanesljivo doma povozil češkega avtsajderja Banika (na 13 tekmah 13 porazov) in končal z 12 točkami, kolikor jih ima trenutno tudi Brest. Če Francozinje doma osvojijo vsaj točko proti Norvežankam, je za Krim vse izgubljeno. Potem bi bil dvoboj z Romunkami (tokrat bo spet v Stožicah) – tudi ob morebitni zmagi – le prestižnega pomena. Brest bi bil peti, Bietigheim pa šesti, saj je na medsebojnih tekmah uspešnejši od Krima, čeprav je vsaka ekipa doma zmagala s plus sedem, a so Nemke dosegle več golov na gostovanju (28:23). Če pa jutri Brest izgubi in Krim premaga Bukarešto, bi imel vsak od treh klubov po 12 točk, na osnovi razpletov medsebojnih tekem pa bi v osmino finala napredovala Krim (peto mesto) in Brest (šesto), izpadel pa bi Bietigheim.

»To bo za nas tekma za biti ali ne biti,« pred obračunom s CSM Bukarešto pravi kapetanka Barbara Lazović, za Rusinjo Darjo Dmitrijevo (75 golov) in Črnogorko Jovanko Radičević (71) tretja strelka Krima v Evropi. »Od začetka smo se zavedale, da bodo o napredovanju v osmino finala odločale zadnje tekme. Za nami je vse prej kot enostavna sezona. Bilo je veliko odrekanj, trdega dela, znoja in solz, zato smo zelo motivirane. Prepričana sem, da smo sposobne ponoviti odlično predstavo z domače tekme proti Bietigheimu. In to kljub temu, da so naše tokratne tekmice na vrhu lestvice,« se nadeja 35-letna Lazovićeva, ki se še ni dokončno odločila, ali bo podaljšala pogodbo s klubom.

Krim je evropsko sezono začel s porazom v Bukarešti (28:30), zdaj pa upa, da je ne bo tako tudi končal. Nedeljski obračun med kluboma bo že njun deseti v ligi prvakinj od leta 2017, precej uspešnejše pa so Romunke (sedem zmag, po en poraz in remi). Te imajo kar 12 tujk iz šestih držav, med njimi tudi slovensko reprezentantko Elizabeth Omoregie, poleg nje še štiri Francozinje, tri Norvežanke, dve Črnogorki ter po eno Švedinjo in Rusinjo. »Čaka nas zelo težka naloga, a verjamem v svoje igralke. Glede na odličen nabor romunske ekipe me ne preseneča, da so na vrhu skupine A in favoritinje. A tudi mi imamo svoje adute,« meni trener Dragan Adžić, ki se mu kljub morebitnemu izpadu iz Evrope ni treba bati za stolček. Še več: v naslednji sezoni bo imel na razpolago še močnejšo ekipo, kajti poleg Dmitrijeve in Radičevićeve, ki sta že obljubili podaljšanje sodelovanja, se vračata Tamara Mavsar in Nina Zulić, a menda seznam okrepitev še ni končan.