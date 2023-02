Ženski sprint je bil na svetovnih prvenstvih prvič na sporedu leta 1984. V francoskem Chamonixu se je, takrat še na petkilometrski razdalji, zlate kolajne veselila Rusinja Venera Černišova, ki je bila najboljša tudi v individualni preizkušnji. Z največ zlatimi kolajnami (tremi) se v tej biatlonski disciplini lahko pohvali Nemka Magdalena Neuner, po državah je z devetimi najuspešnejša Norveška, eno manj pa ima Nemčija. Slovenije ni med dobitnicami kolajn, do zdaj jih je osvojilo sedemnajst držav, s šestim mestom leta 1995 v Anterselvi je bila najboljša Andreja Grašič, poročena Koblar. Osmi sta bili zdajšnja vodja biatlonskih reprezentanc Tadeja Brankovič (2007) in Andreja Mali (2015).

Pet sprintov, pet zmagovalk

Na petih sprintih v letošnji sezoni za svetovni pokal je bila vsakič druga zmagovalka. V Kontiolahtiju je sezono s prvim mestom začela Avstrijka Lisa Theresa Hauser, v Hochfilznu je bila najboljša Nemka Denise Hermann - Wick, sledili sta ji Švedinji Anna Mangusson (Annecy) in Elvira Oeberg (Pokljuka) ter Italijanka Dorothea Wierer (Anterselva). Na stopničkah so bile v letošnji sezoni še Francozinja Julia Simon, vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Švedinja Linn Person, Italijanka Lisa Vittozzi, Čehinja Marketa Davidova in Francozinja Chloe Chevalier.

Naslova svetovne prvakinje ne bo branila Norvežanka Kiril Eckhoff, ki se je lani ob koncu sezone okužila s koronavirusom na veliki zabavi ob koncu sezone in ima od takrat velike težave z nespečnostjo. »Razmišljam še, kaj bom storila. Ali bom zdržala še kakšno sezono ali bom biatlon povsem opustila,« je dejala Kiril Eckhoff, zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21.

Kdo lahko zaustavi J. T. Boeja?

Moški sprint na deset kilometrov bo jutri, prvi in za mnoge edini favorit pa je aktualni olimpijski prvak Johannes Thingnes Boe, ki je v tej sezoni dobil vseh pet sprintov. Na vseh sprintih je bil na zmagovalnih stopničkah tudi njegov rojak Sturla Holm Laegreid, ki je bil dvakrat drugi in enkrat tretji. Med prvimi tremi so bili še Francoz Emilien Jacquelin, Nemca Benedikt Doll in Roman Rees, starejši od bratov Boe (Tarjei) in Šved Martin Ponsiluoma, ki bo tudi branil naslov s Pokljuke.

Vsaj v širši krog kandidatov bi se lahko uvrstili še Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Johannes Dale ter predvsem lanskoletni zmagovalec svetovnega pokala Quentin Fillon Maillet. S kolajno v moškem sprintu se lahko pohvali 17 držav, med njimi po zaslugi Jakova Faka, ki je bil pred desetimi leti v češkem Novem Mestu bronast, tudi Slovenija. Največ, kar 28, si jih lasti Norveška, od tega deset zlatih.

Slovenska aduta Fak in Lampičeva

Z nestrpnostjo na današnji start v ženskem sprintu čakajo tudi v slovenskem taboru. S številko dve se bo na progo podala Anamarija Lampič, ki je v svoji prvi biatlonski sezoni v svetovnem pokalu nastopila le na dveh sprintih, obakrat je bila peta, in jo nekateri vidijo celo kot možno presenečenje. Če bo na strelišču natančna in ne bo zgrešila več kot enega, morda dva strela, se ob svoji tekaški formi resnično lahko vmeša v boj za najvišja mesta.

»Še spomladi, ko sem prestopila v biatlon, sploh pomislila nisem, da bi že letos lahko nastopila na svetovnem prvenstvu. Vse skupaj se zame dogaja zelo hitro. Na žalost sem vmes zbolela, kar mi je vzelo nekaj moči. Koliko, bomo videli na tekmi. S končno uvrstitvijo se ne obremenjujem. Naredila bom vse, da bom čim boljša,« je pred današnjim startom popolnoma sproščena Anamarija Lampič, 27-letna biatlonka iz Valburge. V sredo je v mešani štafeti že nastopila Polona Klemenčič, ki je v letošnji sezoni zelo napredovala tako v teku kot na strelišču, a je tudi ona imela veliko zdravstvenih težav. »Tekaško še nisem čisto tam, kjer sem bila pred boleznijo, toda glede na vse težave sem bila s svojim tekom v sredo zadovoljna. Vesela sem bila tudi streljanja stoje, medtem ko bom morala leže zadeti vse tarče, če bom želela biti visoko,« pravi 25-letna Polona Klemenčič iz Nemilj pri Kranju, na startu pa bo še Živa Klemenčič.

V moški konkurenci bo prvi slovenski adut Fak, ki je tako kot Lampičeva izpustil tekmo mešanih štafet. Njegov najboljši sprint v letošnji sezoni je bil 12. mesto na Pokljuki, a je imel tudi on veliko težav z zdravjem. »Predvsem si želim ustreliti ničlo, kar mi letos v sprintu še ni uspelo,« je želja Jakova Faka, najizkušenejšega slovenskega biatlonca. Kdo mu bo v soboto delal družbo na startu, se bo glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross odločil šele po današnjem treningu.

