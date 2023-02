Vrba in vasi pod Stolom vsako leto na slovenski kulturni praznik postanejo epicenter slovenske kulture. Tudi letos so se kljub nizkih temperaturam številni pohodniki podali po poti kulturne dediščine, ki povezuje rojstne hiše Prešerna v Vrbi, Matije Čopa v Žirovnici, Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah in Janeza Jalna na Rodinah ter čebelnjak Antona Janše na Breznici.

Letošnji pohod poteka pod sloganom Bog živi vas Slovenke. Kot je pojasnil direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman, pot kulturne dediščine Žirovnica povezuje pet velikih mož, vendar so tu živele in delovale tudi pomembne ženske. »Te so včasih prezrte, ampak smo v Žirovnici zelo ponosni nanje, saj so pomembno prispevale h kulturnemu življenju v Žirovnici in v Sloveniji nasploh,« je poudaril.

Žirovniški župan Leopold Pogačar pa je dodal, da so letošnji moto praznovanja izbrali v spomin in poklon vsem tistim močnim in ustvarjalnim ženskam, ki so živele v senci velikih mož, a pomembno prispevale h kulturnemu vrenju v vaseh pod Stolom. Njim v čast so danes v Vrbi pripravili tudi priložnostno razstavo.

»Slogan opozarja na pomen enakopravnosti in enakosti med spoloma in lahko si predstavljamo, kako zelo napreden je bil Prešeren v svojem razmišljanju,« je dejala tudi slavnostna govornica in izpostavila, da je bila Prešernova neizmerna širina nekaj velikega za tisti čas. Poudarila je tudi, da so sporočila njegove poezija še kako aktualna tudi danes.

Pojasnila je, da je Prešeren za nas tako pomemben, ker je bil prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal z evropskimi sodobnimi književniki in je tako dvignil raven slovenskega knjižnega jezika. Ob tem je poslanka Štravs dodala še, da kultura predstavlja identiteto in pomembne smernice v življenju Slovencev.

Izpostavila je, da je treba za našo kulturno dediščino ustrezno skrbeti in jo negovati. Zato je vesela uresničitve dolgoletne zamisli, da se območje Prešernove rojstne hiše preuredi v muzejski kompleks. Zadovoljna je, da je ministrstvo za kulturo prepoznalo, kako pomembno je, da na tem mestu nastane pravo kulturno središče, ki bo omogočilo vpogled v Prešernovo življenje in delo, hkrati pa bo služilo za predstavitev tradicionalne gorenjske domačije.

Tudi župan je po vrsti proslav, na katerih je bilo v preteklosti govora o prihodnjem razvoju Vrbe kot zibelke slovenske kulture, danes z veseljem oznanil, da se stvari premikajo. »Že desetletje se pogovarjamo o tem, zdaj pa bo dejansko prišlo do realizacije,« je izpostavil Pogačar in pojasnil, da je idejna zasnova izdelana, v teku je pridobivanje gradbene dokumentacije.

Ob tem je župan pozval ministrstvo za kulturo, naj načrte, ki jih namerava izpeljati v naslednjih treh letih, predstavi krajanom, da bodo vedeli, kaj se bo v Vrbi uredilo in zgradilo. Pika na i pa bo še obvoznica, ki jo bo občina začela v prihodnjem letu in ki bo promet umaknila od Prešernove rojstne hiše. »Tako bo ta prostor dejansko postal kakovosten epicenter slovenske kulture,« je sklenil župan.