Potres se je zgodil ob 1.17 po srednjeevropskem času, epicenter pa je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo. Globina potresa je bila približno 18 kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS). Potres je bilo čutiti tudi v Cipru, Libanonu in Egiptu.

V Turčiji je umrlo najmanj 284 judi, je sporočil državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD). Še 2.323 ljudi je bilo ranjenih, iskalne in reševalne akcije pa še potekajo. AFAD je sporočil še, da so zabeležili najmanj 42 popotresnih sunkov.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je žrtvam že izrazil sožalje in pozval k enotnosti v državi. »Upamo, da bomo to nesrečo skupaj prebrodili čim prej in z najmanj škode,« je zapisal na twitterju in dodal, da se zbirajo reševalne ekipe iz vse države.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey#earthquakepic.twitter.com/utDsxiPNB5 — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

V delih Sirije, ki so pod nadzorom vlade, je umrlo več kot 237 ljudi, je sporočilo sirsko ministrstvo za zdravje.

»V provincah Alep, Latakija, Hama in Tartus smo zabeležili 69 poškodovanih in 237 smrtnih žrtev,« je ministrstvo zapisalo v izjavi. Pred tem je lokalna bolnišnica za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da je bilo na severnih območjih pod nadzorom proturških frakcij ubitih najmanj osem ljudi - skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na najmanj 245.

Število smrtnih žertev se zna še povečati

Pristojne oblasti v obeh državah se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih urah še povečalo. Številne stavbe so se porušile, reševalne ekipe pa pod ogromnimi kupi ruševin iščejo preživele.

Raed Ahmed, ki vodi sirski potresni center, je za provladni radio povedal, da je bil to najmočnejši potres, ki ga je center doslej zabeležil. Naci Gorur, strokovnjak za potrese s turške akademije znanosti, pa je uradnike pozval, naj nemudoma preverijo, ali so jezovi v prizadetih regijah razpokani, da bi preprečili morebitne katastrofalne poplave.

ZDA so zaradi potresa v Turčiji in Siriji že izrazile globoko zaskrbljenost in pozorno spremljajo dogajanje, je na Twitterju sporočil svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. »Bil sem v stiku s turškimi uradniki in jim sporočil, da smo pripravljeni zagotoviti vso potrebno pomoč,« je dodal.

Turčija leži na enem najbolj potresno aktivnih območij na svetu. Turško regijo Duzce je leta 1999 prizadel potres z magnitudo 7,4 - najhujši potres v Turčiji v zadnjih desetletjih. V potresu je umrlo več kot 17.000 ljudi, od tega približno tisoč v Istanbulu. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da bi lahko močan potres opustošil Istanbul, v katerem so številni objekti zgrajeni brez ustreznih varnostnih ukrepov.

Januarja 2020 je potres z magnitudo 6,8 prizadel turško mesto Elazig, pri čemer je umrlo več kot 40 ljudi. Oktobra istega leta je turško egejsko obalo prizadel potres z magnitudo 7,0, v katerem je umrlo 114 ljudi, več kot tisoč pa jih je bilo ranjenih.