Zadnje informacije kažejo, da je v ponedeljkovih katastrofalnih potresih na območju jugovzhodne Turčije in severne Sirije umrlo že več kot 16 tisoč ljudi, število pa se bo zaradi številnih, še vedno ujetih pod ruševinami, zagotovo še povišalo. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi utegnilo biti prizadetih kar 23 milijonov ljudi, okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev. V Turčijo so prispele številne mednarodne reševalne ekipe z vsega sveta, tudi iz Slovenije.

»Upamo, da je vsaj kdo še živ. Večina, ki smo jih našli pod ruševinami, je bila namreč že mrtva,« je za Guardian dejal prostovoljec Zafer Yildiz, ki pomaga v turškem kraju Kahramanmaraş. Številne stavbe tam so se sesedle vase, od njih so ostali le kupi kamenja. Reševalci pravijo, da je v zraku »vonj po truplih«. Med ruševinami svoje bližnje iščejo tudi mnogi domačini, a imajo iz minute v minuto manj upanja, da jih bodo našli žive.

»Sam sem se nekako uspel rešiti, ko se je name zrušila hiša. Iščem še brata in svakinjo. Upam, da mi uspe, a imam občutek, da je prepozno. Reševalne ekipe so sem prišle zelo pozno, ko pa so, so prišle brez primerne opreme,« je za Guardian povedal Mehmet Boskert. V ponedeljek so se izpod ruševin še slišali kriki in prošnje za pomoč. Do torka zjutraj je skoraj vse potihnilo. Tudi zaradi mraza. »Nekatera trupla so zmrznila,« je pojasnil lokalni reševalec Ufuk Akgün, ki predvideva, da živih pod kupi kamenja ni več. Po ocenah profesorja Ilana Kelmana z londonske univerze je za iskanje preživelih ključnih 72 ur, saj v tem času rešijo 90 odstotkov žrtev. Potem je prepozno.

Reševalci imajo tudi težave z identifikacijo nekaterih trupel, saj v številnih primerih pod ruševinami najdejo samo kak del telesa ali pa so celotna trupla tako izmaličena, da jih je nemogoče prepoznati.

Umrle celotne družine

Med domačini, ki iščejo svoje družine, je tudi Malek Ibrahim, ki se je dela lotil z rokami in krampom. Tudi od njegove hiše je bolj ali manj ostal le še prah. S pomagači niso imeli veliko sreče, izpod ruševin jim je v dveh dneh uspelo potegniti le deset trupel. »Cela moja družina je izginila, stric, bratranec in še mnogi drugi. Govorimo o genocidu! Vsakič, ko nekoga potegnemo izpod ruševin, se spomnim lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj,« je zahlipal. Radi so se šalili, imeli so se radi. Ve, da jih ne bo nikoli več videl, poroča francoska AFP. Imel je srečo, da so se žena in njunih osem otrok še pravi čas rešili na varno. »Samo kopljemo in kopljemo. Nihče ne spi. Upamo, da bomo še našli koga, a globoko v sebi vemo, da je to že skoraj nemogoče,« je iskren.

Rešili dvomesečnega dojenčka

So pa v zadnjih dneh medije in družbena omrežja preplavile zgodbe o »čudežnih« reševalnih akcijah. Na jugu Turčije so v sredo izpod ruševin rešili leto in pol staro deklico Masal. Ujeta z njo je bila tudi njena 23-letna mama, ki jo je z dojenjem ohranjala pri življenju. Nekaj ur prej so reševalci uspeli rešiti še dva meseca starega povsem nepoškodovanega dojenčka.

Pulling a two-month-old baby alive after three days under the rubble in Turkey pic.twitter.com/1ePEIkZiDH — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 8, 2023

Pomoč tudi iz Slovenije

Polne roke dela imajo tudi slovenski reševalci, gre za sedem vodnikov z reševalnimi psi, tri pogodbene pripadnike civilne zaščite in enega uslužbenca Uprave za zaščito in reševanje.

Slovenska enota za iskanje in reševanje iz ruševin, ki je bila napotena prek @eu_echo mehanizma na področju Civilne zaščite, že od samega prihoda v 🇹🇷provinco Hatay neprestano izvaja naloge. pic.twitter.com/g9qxiMgo5F — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) February 8, 2023

👉 Vodja slovenske enote za iskanje in reševanje Blaž Turk o delu in organizaciji v Turčiji, natančneje v mestu Hatay. Enota deluje v okviru @eu_echo mehanizma na področju Civilne zaščite.#EUCivPro#EUsolidaritypic.twitter.com/e8B52es5QA — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) February 9, 2023

Z madžarsko ekipo pa je že od torka na terenu slovenski kinolog Mare Bručan, vodja šolanja in trener v šoli BM psi pomočniki ter podpredsednik Komisije za reševalne pse pri Mednarodni kinološki zvezi. Na družbenih omrežjih je delil dramatičen posnetek reševanja, ko jim je uspelo izpod ruševin rešiti dedka in njegovega enoletnega vnuka. »Trenutno se nahajamo v mestu Hatay na sirski meji. Mesto Hatay je totalno porušeno, nepoškodovanih hiš je bolj malo. Zelo veliko je pogrešanih oseb, mrtvih, veliko pa jih je tudi še živih v zgradbah,« je povedal za Radio Slovenija, čeprav so telekomunikacije izjemno zahtevne.